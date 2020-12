Pablo Alborán convocó a medio millón con ‘Vértigo’

Ciudad de México.- El cantautor Pablo Alborán realizó un livestream en sus redes sociales para presentar a sus fans su nuevo álbum Vértigo, al que se sumaron unas 400 mil personas en distintas plataformas.

Desde la emblemática Torre Picasso de Madrid, el español realizó una espectacular sesión musical en la que cantó seis de los once temas que componen el álbum que publica este 11 de diciembre como un agradecimiento a sus fans.

Sin vértigo, Alborán se lanza literalmente con un nuevo disco en el que se atreve a jugar con sus letras y desnudar su corazón.

Sobre el título del álbum dice Pablo en una entrevista reciente que “amar da vértigo y que no te quieran también… y si no sientes vértigo es que no estás vivo”.

Vértigo

Se trata del álbum más personal de su carrera, cuyo lanzamiento se retrasó un mes debido a la pandemia. A lo largo de este año ha ido develando varios sencillos: “Si hubieras querido”, “Hablemos de amor”, y “Corazón descalzo”.

En este nuevo álbum Pablo reflexiona sobre las cosas que realmente importan, lo que queda cuando pulsamos el botón de pausa, este nuevo tema es un canto a la importancia del amor y del apoyo incondicional de todos aquellos que nos rodean.

Este trabajo es un hijo de su tiempo, en cuanto que la mitad se compuso antes de la pandemia, durante su última gira por Latinoamérica, y cuando se declaró la pandemia siguió trabajando en él para mantenerse entretenido y dar empleo a su equipo.

