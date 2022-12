Presenta Andrea Escalona a Emilio, su primer bebé

Ciudad de México.- La autonombrada Reina de la Navidad, Mariah Carey, grabó un especial de dos horas con sus mayores éxitos navideños, y estará disponible el 24 de diciembre en Paramount Plus. Es un concierto totalmente nuevo.

Filmado en Nueva York, en el mundialmente conocido Madison Square Garden Arena, el concierto especial presentará a la cantautora interpretando un repertorio de sus festivos éxitos navideños, incluyendo el éxito “All I Want for Christmas Is You”.

Desde hace muchos años, en cada diciembre, Mariah Carey se convierte en la reina de la Navidad gracias a su clásico navideño “All I Want for Christmas Is You” y este año no es la excepción.

El tema se publicó por primera vez en 1994 y llegó al Top 10 del Hot 100 en diciembre de 2017 y al Top 5 en las fiestas del año siguiente, potenciado en aquel momento por la llegada del streaming. Desde ese momento Mariah Carey no ha parado de estar en las play list de las fiestas navideñas.

YA VISTE: Estas son las atracciones en la Verbena Navideña del Zócalo

¿Quién es Mariah Carey?

Mariah Carey es autora, empresaria, filántropa, productora y ganadora de múltiples premios como artista y compositora. Es la artista femenina con más ventas de todos los tiempos, con más de 200 millones de álbumes vendidos a la fecha y 19 sencillos en el puesto número 1 del Billboard Hot 100 (18 de ellos de su propia autoría), más que cualquier solista de la historia.

El concierto especial fue prodcido por Sony y Mariah Carey.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube