Raphael, en México como en casa, siempre

Ciudad de México.- Y sí, sigue siendo aquel, el Raphael que inició su carrera en 1962, el cantante intenso, el que siendo un adolescente llamó la atención por su forma de interpretar “Te voy a contar mi vida” y “A pesar de todo”.

Han pasado 58 años desde que irrumpió en el mundo de la música. Ha cantado en todo el mundo y por todo México. Ha actuado en cine y teatro, ha hecho doblaje, ha cantado tangos, música mexicana y esta noche brinda un concierto acompañado por una orquesta sinfónica en el Auditorio Nacional.

“Nada, que yo estoy bien, en México siempre se está bien, esta noche voy a estar con vosotros en el auditorio, donde ya soy viejo conocido”.

Así lo señaló El Divo de Linares a unas horas antes de iniciar con los preparativos de su presentación en uno de los recintos más importantes del país.

Raphael cuenta con 58 años de trayectoria, en los que, como él mismo dijo:

“Yo ya he hecho de todo”, sin embargo, inquieto como es, comentó que tiene tres años con la gira actual Raphael Tour ReSinphónico, pero ya prepara desde ahora la gira que igualmente durará tres años con la que celebrará seis décadas de permanencia en los escenarios “y es que si no empezamos desde ahora, no nos alcanza el tiempo”.

FOTO: VICTORIA VALTIERRA /CUARTOSCURO.COM

Acerca del público joven que se deja ver en los conciertos que da por diversas partes del mundo, mencionó que le agrada verlos corear sus canciones: “Es que quien no puede sentirse halagado con eso, que nada, que a mí me gusta y me hace sentir bien verlos entre la gente”.

Raphael desea que los jóvenes que gozan de la misma fama que él a nivel global con una carrera incipiente, disfruten lo que les está pasando.

“Es que deben pasárselo muy bien y nada, que lo gocen si eso es lo que quieren, que la vida va y es una, ya lo demás vendrá o no con el tiempo”.

Acerca del repertorio que ofrecerá esta noche, comentó que está conformado por los temas que más le gustan a la gente: “Soy yo, el mismo de siempre en este proyecto que empezamos ya hace un par de años y que es sin duda de los más trascendentes en mi carrera”.

Lo que viene

De su regreso a la actuación, Raphael dijo que también tiene planes de volver al cine “pero será hasta después de que concluya mi gira conmemorativa que durará tres años, ya hay propuestas pero tampoco puedo tomarlo ahora porque ya hay planes”.

Por Fernando Rivero/Notimex

