Residente: América para todos los americanos

Ciudad de México.- Residente quiere que América sea para los americanos, todos, desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Por eso lanzó “This Is Not America”, un grito de protesta contra las injusticias en Latinoamérica y la apropiación del gentilicio americano por parte de Estados Unidos.

“El tema nace con esa idea de intentar promover el que se utilice la palabra América para el continente completo y que Estados Unidos se busque una palabra”.

Así lo dijo Residente en una entrevista con la agencia AP.

“Además de lo geográfico, es una cuestión simbólica de un país adoptando el nombre de un continente. Eso inconscientemente a los continentes latinoamericanos, y al resto del mundo, es como un tipo de colonización también mental y psicológica que lleva años. Es como si de momento Alemania dijera que es Europa o Marruecos dice que es África”. RESIDENTE

Hasta el momento de escribir esta nota el video de This is not America en Youtube, publicado por Residente, suma más de tres millones de reproducciones.

Las influencias de Residente para esta canción

Una de las inspiraciones para la canción fue la obra del artista conceptual chileno Alfredo Jaar, quien en 1987 montó una instalación en Times Square, en Nueva York, titulada “A Logo for America” con un mapa iluminado de Estados Unidos y la frase “This Is Not America” (esto no es América), para protestar por el etnocentrismo estadounidense.

El video de “This Is Not America”, lanzado el jueves por la tarde, fue codirigido por Residente y el realizador francés Gregory Orel. Mezcla imágenes como rascacielos y vasos desechables con otros de pueblos originarios, así como creaciones fantásticas de una Estatua de la Libertad convertida en un indígena y de una pirámide mexicana en medio de Los Ángeles.

En el video de Residente también aparecen referencias a la independentista puertorriqueña Lolita Lebrón; el músico chileno Víctor Jara, asesinado durante el golpe de Estado que instauró la dictadura de Pinochet. Las personas asesinadas por las fuerzas armadas colombianas conocidas como “Falsos Positivos” y un alto funcionario brasileño, inspirado en el presidente Jair Bolsonaro, que se come un filete de res y se limpia con la bandera nacional, mientras un niño indígena del Amazonas está detrás de él.

“Tiene imágenes muy poderosas, para mí el video está bien fuerte y obviamente la canción y el video se complementan perfectamente”.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube