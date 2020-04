Rihanna dona 1 mdd para combatir la pandemia

Ciudad de México.- Con las nuevas restricciones para obligar a la gente a quedarse en casa ante la propagación exponencial del Covid-19, el actor Diego Luna reflexionó sobre esta situación y decidió hacer algo para apoyar a las personas que viven al día. Creó la campaña #MiBarrioMeRespalda.

Como parte de las iniciativas de la comunidad El día después Mx y con el hastag #MiBarrioMeRespalda, Diego Luna emprendió una campaña en redes sociales para promover el consumo local.

La idea es ayudarnos entre vecinos para que las personas que no pueden dejar de trabajar no pierdan sus ingresos o sus negocios en esta cuarentena.

Exhortó a que compres en las tienditas y comercios de tu barrio y ayudar a tus vecinos que por ser personas vulnerables no deban salir de casa

El día después realizó un video en donde recopila testimonios de distintos ciudadanos, que no pueden parar ante la pandemia del coronavirus, debido a que ellos tienen que trabajar para generar ingresos.

“Vivir una pandemia nos obliga a entender que habitamos un mundo compartido, lleno de distintas realidades. Hay personas que no pueden quedarse en casa. Comunidades que no tienen acceso al agua. Personas que necesitan salir por alimento o medicamentos y al hacerlo se ponen en riesgo. Hay algunos negocios de los que dependen muchas familias y que no pueden parar por completo. Quédate en casa si puedes y ayuda a los que no pueden salir”.

Así reflexiona Diego.

En el inicio del vídeo una mujer menciona:

“Es muy difícil, hay gente que si puede parar, pero hay gente que no”.

Entre los mensajes destacan: “Piensa en los demás, cuídate”, un médico expresó: “¡Ayúdame! cuidándote y cuida a los demás”; es el mensaje que brindan quienes tiene la posibilidad de quedarse en casa.

Finalmente, Diego Luna resaltó en la publicación que “en este país no todxs pueden, por ellxs y por nosotrxs #quédateencasa”.

El Día Después nació previo a las elecciones de 2018 para acompañar a la sociedad civil en un esfuerzo por unir y generar ideas en lugar de dividir.

Después del temblor de septiembre de 2017 el actor apoyó a la recaudación de alimentos y medicina y junto con su amigo Gael García iniciaron una colecta internacional en internet para apoyar a los daminficados.

Recuerda #MiBarrioMeRespalda.

