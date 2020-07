Ringo Starr celebra sus 80 años con concierto en línea

View this post on Instagram

WOW what a great birthday so far, starting with birthday messages from @NASA’s Curiosity Mars Rover and the @ISS!! And you are all invited to the party tonight: RINGO'S BIG BIRTHDAY SHOW!! 🥳🎵🎂 Great music from Ringo's incredible friends @PaulMcCartney, @JoeWalshOfficial, @BenHarper and Dave Grohl @davestruestories, @SherylCrow, @GaryClarkJr, @SheilaEdrummer & more to benefit great charities doing important work: @BlkLivesMatter Global Network, The @DavidLynchFoundation, @MusiCares & @WaterAid. Watch *tonight* on @YouTube & @AXSTV at 5pm PDT/8pm EDT/1am BST. #PeaceAndLove #RingoStarr #Happy80thBirthdayRingo #PaulMcCartney #JoeWalsh #BenHarper #DaveGrohl #SherylCow #GaryClarkJr #SheilaE #BlackLivesMatter #DavidLynchFoundation #MusiCares #WaterAid