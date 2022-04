Rosalía muy emocionada con su gira ‘Motomami’

Rosalía está lista para subirse a los escenarios de todo el mundo con su Motomami World Tour, pero prefiere no adelantar mucho de su nuevo concierto.

Trasladar un proyecto tan ambicioso y variado como Motomami a un espectáculo en vivo es un “desafío muy emocionante”.

Así que Rosalía prefiere “no condicionar y anticipar demasiado y que, cuando realmente se dé, que la gente pueda disfrutar esa experiencia”.

Así lo dijo la artista española a una agencia de noticias internacional.

Lo que sí dijo es que será una gira muy distinta a la anterior de 2019.

La sensación española anunció el lunes su Motomami World Tour, una gira de 46 conciertos en 15 países que comienza el 6 de julio en España. El recorrido incluye paradas en Barcelona, ​​Madrid, Ciudad de México, São Paulo, Santiago de Chile, Buenos Aires, Bogotá, Nueva York, Toronto, Chicago, Los Ángeles, Miami, Milán, Ámsterdam, Londres y París.

“No no no no no. Son días, días, días, meses y meses y meses dedicados a nivel como ‘performer’ (artista) al baile, al canto. No hay un día que no entrene, no hay un día que no estudie todo esto.