Rubén Blades es la Persona del Año 2021: Latin Grammy

Tras experimentar con diferentes tipos de música, Juanes regresa a sus raíces con Origen, un álbum de versiones en el que rinde homenaje a los artistas más influyentes en su vida y su carrera, desde Joe Arroyo y Bruce Springsteen, hasta Bob Marley y Juan Luis Guerra.

A través de 12 canciones que incluyen Volver de Carlos Gardel, Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina y Could You Be Loved de Bob Marley, el músico colombiano viaja a su infancia y adolescencia en Origen.

“Yo creo que era algo que me estaba pidiendo el alma, sinceramente”.

Juanes se dio cuenta después de muchos experimentos con distintos sonidos que regresar a su origen, más rockero, era “demasiado necesario”.

El álbum que produjo Juanes con Sebastian Krys, abarca estilos tan diversos como el tango, el merengue, el heavy metal, el folk, el reggae, el vallenato, el pop y, por supuesto, el rock.

Incluye los sencillos El amor después del amor de Fito Páez en una versión de rock y góspel, y el clásico Dancing In The Dark de Springsteen.

Y aunque no quise el regreso

Siempre se vuelve al primer amor



Origen está acompañado de un documental homónimo en Amazon Prime, producido por José Tillán y dirigido por Kacho López, en el que el colombiano explica por qué eligió cada uno de los temas. Conversa con algunos de sus creadores (Guerra, Sabina, Páez) o sobrevivientes (Ziggy Marley), y reproducen actuaciones emblemáticas de los 60, 70 y 80, incluida la primera de los Beatles en “The Ed Sullivan Show”.

