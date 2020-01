Selena Gomez se libera en su nuevo disco ‘Rare’

Los Ángeles.- Juanes será uno de los artistas que participarán en un homenaje estelar de los Grammy a Prince, anunció la Academia de la Grabación.

“Noticias que me llenan de emoción, humildad y orgullo. Y pensar que hace 20 años ya soñaba con esto. Gracias a la Academia de la Grabación por permitirme ser parte de este tributo a la leyenda”

Así lo comentó Juanes en su perfil oficial de Twitter minutos después de anunciarse este concierto especial.

“Let’s Go Crazy: The Grammy Salute to Prince” es el título de esta gala que se celebrará el 28 de enero en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.

Esto ocurrirá solo dos días después de que en el Staples Center de la ciudad californiana tenga lugar la 62 edición de los Grammy.

Junto a Juanes estarán en este homenaje otras figuras de la música como Beck, Common, Gary Clark Jr., Earth, Wind & Fire, Foo Fighters, H.E.R., Alicia Keys, John Legend, Chris Martin y Usher.

“Prince es indiscutiblemente uno de los mayores virtuosos musicales de todos los tiempos”, aseguró hoy en un comunicado la presidenta de la Academia de la Grabación, Deborah Dugan.

“Con su actitud subversiva y su imponente naturaleza, Prince atravesó géneros musicales y creó música electrizante que explotaba de personalidad. Continúa siendo un icono de inspiración para artistas y fans en todo el mundo y nos sentimos muy honrados de rendir tributo a su legado con este especial posterior a los Grammy”.

El homenaje de los Grammy a Prince cuenta con la colaboración de los herederos y familiares del cantante.

Figura indiscutible del pop y renovador de la música negra en los años 80 gracias a obras maestras como “Purple Rain” (1984) y “Sign o’ The Times” (1987).

Prince falleció en 2016 a los 57 años por una sobredosis de opiáceos.

