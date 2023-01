Shakira y Bizarrap son #1 en tendencias musicales en 20 países

Ciudad de México.- “Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” canta Shakira en uno de los versos de su nueva canción que estrenó esta noche en colaboración del productor argentino Bizarrap.

“Una loba como yo no está pa’tipos como tú” es la sesión #53 de BZRP publicada en el canal de Youtube del argentino.

"Hace rato que yo debí botar ese gato Una loba como yo no está para novatos Una loba como yo no está pa'tipos como tú pa'tipos como tú.

A ti te quede grande y por eso estás

con una igualita que tú…

En otra parte Shakira canta:

"Entendí que no es culpa mía que te critiquen

yo solo hago música perdón que te sal-pique

Me dejaste de vecina a la suegra

con la prensa en la puerta

y la deuda en Hacienda

Te creíste que me heriste y me volviste más dura las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".

Y para Clara Chía, la nueva novia de Piqué, también hay versos duros.

"Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú pa'tipos como tú".

La canción “Una loba como yo no está pa’ tipos como tú”, se hizo en colaboración con el productor argentino Bizarrap (Bzrp). El tema se estrenó este miércoles por la noche.

El mensaje ha sido interpretado por sus seguidores como una nueva alusión a la ruptura de Shakira, en junio del año pasado, con el exfutbolista español Gerard Piqué, tras los dos sencillos publicados en 2022: Te felicito, con el artista puertorriqueño Rauw Alejandro, y Monotonía, en colaboración con Ozuna.

A sus 24 años, el argentino es uno de los productores más solicitados de la actualidad.

npq

Suscríbete a nuestro canal de YouTube