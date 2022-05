Silvia Pinal cancela en estreno de su obra por problemas de salud

Ciudad de México.- Luego de que ayer Ari Borovoy se hiciera viral por el anuncio de su supuesta candidatura a una diputación en el Congreso, y la “noticia” fuera retomada por los principales medios, el productor aclaró que se trató de una “estrategia de marketing”.

“Contigo si voy pero a los 90’s Pop Tour” para enseguida dar la bienvenida al concepto al grupo Garibaldi.



Nuevamente recibió numerosos comentarios en el post de Twitter en el que hizo la aclaración.

Además el exitoso productor está por estrenar el Musical Mentiras este 13 de mayo con gran expectativa.

Ari Borovoy anunció sus intenciones de entrar a la competencia política tres años antes de las próximas elecciones de 2024; su intención dijo era ocupar una curul como diputado.

El director de Bobo Producciones, agencia de producción y management, utilizó sus redes sociales par hacer un anuncio que sorprendió a todos sus seguidores:

Ari Borovoy externó que después de 33 años de carrera en la industria del entretenimiento, ahora quiere trabajar por los ciudadanos.

“Me conoces como artista, me conoces como actor, me conoces como productor, me conoces como manager, sin embargo, el día de hoy he tomado la decisión de participar en un nuevo reto para mí y me gustaría invitarte a que me acompañes como lo has hecho en los más de 30 años de carrera que me conoces”.