Silvia Pinal sale del hospital con buen ánimo

Ciudad de México.- El primer nieto de José José nacerá muy pronto, así lo dio a conocer Marysol Sosa, hija del Príncipe de la canción.

La también cantante compartió la buena noticia en sus redes sociales: será un varón.

En diciembre pasado y tan solo dos meses después del fallecimiento del cantante, Marysol reveló que estaba embarazada; hace unos días conoció el sexo del bebé y quiso compartirlo con sus seguidores.

En un video corto, en el que se le ve acompañada de su familia, su esposo y su hija Elena, anunció “¡Es niño! Gracias Señor!”

Marysol dijo en una entrevista a la revista TV Notas que con este bebé regresa José José.

“Este embarazo lo he sentido diferente al de Elena, desde el cambio físico, emocional, en mi pensar, en muchas cosas, y la panza es diferente. Muchos me dijeron: ‘Se nos fue José José, pero con este niño viene de regreso; se va una vida, pero empieza otra’. Ahora que lo sé, sólo me queda agradecer”.

Los hijos de José José, Marysol y Joel Sosa, recientemene han protagonizado otra disputa legal, ahora con el cantante Manuel José, quien insiste en presentarse como hijo del ídolo.

Los herederos han explicado que en vida, su padre se sometió a las pruebas de ADN para determinar la paternidad del chico y resultaron negativas.

Por lo que José Joel emprendió acciones legales para frenarlo.

En un comunicado en video, la hija del intérprete le pide:

“Yo no tengo nada que ver con la denuncia que se te interpuesto desde tu llegada a México, personalmente estoy resolviendo otro tipo de asuntos. Me llama mucho la atención cómo el día de hoy no has sido capaz de responder toda pregunta que se te hace sobre el hecho de si eres hijo o no de José José, cuando en un momento dado, mi padre te brindo su atención, su tiempo, se hizo la prueba de ADN, admiró tu talento para imitarlo, y al día de hoy no me queda claro por qué no eres capaz de responder las cosas que ya sabes”.

npq