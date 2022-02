‘Soy la más feliz del planeta ¡Soy mamá!: Mon Laferte

Ciudad de México.- Después del nacimiento de su hijo hace un par de semanas, Mon Laferte por fin compartió una imagen de su bebé con sus fans en redes sociales y lo hizo de la manera más natural.

Así lo gritó la artista en su cuenta de Instagram, donde compartió la primera foto del recién nacido, Joel, y aprovechó para reflexionar sobre la agotadora experiencia de ser mamá y expresar su enorme felicidad por la nueva etapa que vive.

“Quería arreglarme y subir una fotito con mi bb Joel, pero es imposible! El necesita a su mamá 24/7 así que está soy yo, en modo mamá primeriza, despeinada y trasnochada, pero nunca me sentí más feliz en toda mi vida! no se cómo le hacen algunas mamitas para verse arregladas. El otro día no me había dado cuenta que andaba solo con un zapato y en sostenes.