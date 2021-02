The Weeknd ofrece el show de medio tiempo más atípico

Ciudad de México.- Como sabemos The Weeknd será este año la estrella del medio tiempo del Super Bowl, la final de la liga de fútbol americano, y podría dar alguna sorpresa con algún otro invitado como suele suceder, pero a cuatro días del gran evento ¡no se sabe nada!

The Weeknd podría invitar a Rosalía según publican hoy diversos medios, pero también se mencionó a Daft Punk la semana pasada, sin confirmarse, tampoco es oficial si la española estará.

Hace dos meses hicieron pareja musical en el remake de Blinding Lights. ¿Te acuerdas? Este es el video:

Y es que se filtró la semana pasada el set list de la presentación y figura el tema “I Feel Coming”, por lo que surgió la posibilidad de que Daft Punk se presente en el show.

Por ahora la Liga Nacional de Fútbol (NFL) solo ha anunciado a The Weeknd, Jazmine Sullivan y Eric Church, los dos últimos cantarán el himno nacional estadounidense a dúo, y Gabriela Sarmiento Wilson, más conocida como H.E.R., que interpretará “America the Beautiful”, como artistas de la LV Super Bowl, que tendrá lugar en Tampa el 7 de febrero.

