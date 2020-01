Tom Hanks recibe un gran homenaje en los Globos de Oro

Los Ángeles.- El actor y productor Tom Hanks recibió el premio honorífico Cecil B. DeMille, como un homenaje a su trayectoria en la gala de los Globos de oro este domingo.

“Es duro trabajar con directores que dicen: ‘si no haces bien tu trabajo, no tenemos película’. Porque una cinta se hace toma a toma, todos tienen que hacer su papel a la perfección, pero a veces la película descansa en la persona que pone la cara y si no sale hay que volver a empezar”.

Así se expresó Tom Hanks en su discurso de agradecimiento.

El reconocimiento le fue a entregado de manos de la actriz Charlize Theron, quien destacó que “lo que se puede decir de él es al mismo tiempo engañosamente simple, pero abrumadoramente cierto: sencillamente hace al mundo un lugar mejor”.

El actor de filmes como “Forrest Gump” y “Apolo 13” agradeció a su familia por el apoyo que le han brindado durante su carrera, así como a cada uno de los actores y actrices, directores y equipos de trabajo de las películas en que ha participado.

El premio es un reconocimiento que anteriormente han recibido estrellas como Audrey Hepburn, Harrison Ford, Sophia Loren y Robert De Niro.

Tom Hanks acudió con su familia

YA VISTE: Ganadores de los Globos de Oro

Su esposa Rita también es productora de cine

Tom Hanks nació el 9 de julio de 1956 en California.

Desde niño se interesó por la actuación y acudió a clases de teatro cuando iba a la preparatoria, sus estudios lo llevaron a debutar en las obras “Hamlet” y “The Taming Of The Shrew” de 1977.

Su debut cinematográfico llegó en 1981 con la película “Sabe que estás sola”, en la que realizó un papel secundario. Sus roles protagónicos llegaron en 1984 con las cintas “Splash” y “Despedida de soltero”, y en 1985 con “Voluntarios” y “El hombre con un zapato rojo”.

En 2014, Tom Hanks se convirtió en la estrella más taquillera de toda la historia, al recaudar más de tres mil millones de dólares entre todas las películas en las que ha participado.

npq