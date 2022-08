Verástegui agradece a Trump su papel en la defensa de la vida

Un gusto saludar al 45° Presidente de los EE.UU, #DonaldTrump, y poder agradecerle en persona haber logrado que la Corte Suprema de EE.UU estableciera que el #aborto NO es un derecho. Estamos listos para recibirlo en @CPACMexico. ¡#juntossomosmasfuertes! Together we are stronger! pic.twitter.com/yhnGMeKUX1