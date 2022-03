Vive Latino 2022 en imágenes, así se vivió

Ciudad de México.- Luego de un año de suspensión el Festival de Música Iberoamericana Vive Latino regresó con toda la energía y euforia de unas 80 mil personas reunidas cada día, en un Foro Sol ya sin restricciones. También marcó el regreso de la industria musical a los escenarios a nivel masivo en México después de la pandemia.

Los solistas y bandas se lucieron en s reencuentro con el público del Vive Latino ý además protestaron contra la guerra en Ucrania a lo largo de los días de festival.

El cierre del Vive Latino la noche del domingo no pudo ser mejor con los consentidos Los Fabulosos Cadillacs, la banda MS, que la rompió, C Tangana, y antes Residente y Sidharta.









La canción “Mal bicho” de Los Fabulosos Cadillacs no pudo sonar más apropiada el domingo, cuando Vicentico pidió tres minutos de silencio para que el público tomara fuerza para corearla mientras en Europa se libra una guerra por la invasión rusa en Ucrania.

El tema clásico de la banda argentina, uno de los actos más esperados del día, ha sido un grito de paz desde su lanzamiento en 1995 con los versos: “Yo no voy / a las guerras / a la violencia / a la injusticia / ya tu codicia… / ¡digo no, no, no! / paz en el mundo”.

Los Cadillacs también pusieron a bailar al público en el Foro Sol con “Vasos vacíos”, “Matador” y “Siguiendo la luna”, entre otros éxitos.

Residente regresó a los escenarios

“La última vez que toqué antes de la pandemia fue acá en México y la primera vez que vuelvo y toco es acá en México”.

Así saludó Residente y más tarde también clamó por la paz “Hace falta unidad entre la humanidad”.

“Hay mucha guerra”, dijo al cantar “El aguante”, pidiendo al público que saltara por “los que no están, por los que están, por los que se fueron”.

En otro escenario, el madrileño C. Tangana invitó al intérprete de música regional mexicana Adriel Favela para cantar juntos su tema “CAMBIA!”, e hizo corear al público con “Demasiadas mujeres” y “Ateo”.

Para otros artistas como Gustavo Santaolalla, productor de bandas favoritas del Vive Latino, el festival también le llevó a cumplir una cita que se había aplazado por la pandemia en 2020. Este fue su debut en el festival.

“Qué bueno estar acá, ustedes saben que este lugar es un lugar muy especial porque muchos grupos, muchos artistas con los que tuve la suerte de trabajar, el privilegio de trabajar, tocaron acá. “Siempre era un sueño para mí poder venir y traer mi música acá y hoy se dio. ¿Qué más puedo pedir en este país que siempre ha sido tan generoso, tan cariñoso conmigo?”

La jornada del domingo destacaron Los Auténticos Decadentes, La Maldita Vecindad, Julieta Venegas, Fangoria, Vetusta Morla, entre otros:





