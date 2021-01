We are Home: Alejandro Fernández y Fher Olvera se suman

Ciudad de México.- Luego de ver el video de la influencer Nath Campos, en el que revela haber sido víctima de un abuso sexual, la actriz Eréndira Ibarra decidió dar a conocer su propio caso.

Hace varios años la actriz de Ingobernable y El candidato sufrió una agresión sexual por parte de un actor famoso y cuando volvió a encontrarlo en un set de filmación lo denunció con la producción pero nadie la apoyó, al contrario, estuvo a punto de quedarse sin trabajo, denunció en su perfil de Instagram.

Dice Eréndira Ibarra que ver el relato de Nath Campos, quien acusó al youtuber Rix de violación, la sacudió y decidió contar su propia historia.

“Me sacudió profundamente”

En esta cuenta no se solapa a violadores no importa quien sean, si son familia, amigos, papás. A mi me han violado y han abusado de mi, he visto abuso a primera mano suceder frente a mis ojos y BASTA. Nunca más una persona abusadora se va a beneficiar de mi silencio”.

Así inició su declaración para solidarizarse con víctimas de abuso sexual Eréndira Ibarra y a continuación relató su propio caso:

“Hace no mucho participé en una serie donde me vi obligada a trabajar con un abusador que me hizo mucho daño. Fui con mi agencia y con la producción y no pasó NADA. El hombre estaba haciendo un personaje tan pequeño para tan ‘gran actor’ y que tristeza sería tener que castear a la actriz dos semanas antes de empezar por algo qué pasó hace tanto tiempo. Esa fue la respuesta de la producción, mi chamba y mi silencio o quedarme sin nada”.

Las mujeres de la producción me salvaron, me cuidaron durante los ataques de ansiedad en los campers, me abrazaron ante la indiferencia de la producción y todas las personas que lo rodeaban, sabiendo que me había hecho (Y seguramente a muchas otras).

Eréndira Ibarra, actriz de Sense 8, Señorita Pólvora e Infames, agregó que la única persona que le creyó y actuó, fue su hermana, que también es su abogada, quien redactó una carta para el hombre para advertirle que no se le acercara.

“Formulamos una carta para que no se me acercara, el respondió con una clausula de confidencialidad (y si estás leyendo esto quiero que sepas que nunca la firmé) la carta quedó en un escritorio y el se paseó con toda tranquilidad en el set COMO SI NADA HUBIERA PASADO”.

La hija del productor Epigmenio Ibarra acompañó este texto con una imagen en la que le pide a sus seguidoras que denuncien: YO TE CREO. Y no te daré la espalda ni solaparé a tu agresor.

