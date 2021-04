Willie Colón este es su estado de salud

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Alejandro Sanz retoma #LAGIRA en Estados Unidos el próximo mes de octubre, para recorrer un total de 12 ciudades con nuevas fechas, con un concierto en el que presentará sus éxitos y además los temas de temas de su último trabajo de estudio El Disco.

🇺🇸 Este es el mejor lunes que pueda recordar.

Tenemos fechas para 🇺🇸#LaGiraUSA 2021 🇺🇸 🙌🙌



💥 Las entradas disponibles este jueves 29💥

Más info 👉 https://t.co/JwbEfQ4K4m pic.twitter.com/kIqQ6Hw3GF — Alejandro Sanz (@AlejandroSanz) April 26, 2021

La gira estadounidense se extenderá a lo largo de todo el mes de octubre y empezará ese día en Rosemont (Illinois), para luego continuar en Nueva York, Washington DC, y las floridanas Orlando y Miami.Desde el inicio de la pandemia hace un año, Alejandro Sanz se ha mantenido conectado con sus fans y fue uno de los primeros artistas en realizar un concierto desde casa para sus seguidores. En #LaGiraSeQuedaEnCasa tuvo como invitado al colombiano Juanes y se transmitió en vivo a través de Youtube.

Una semana después la canción El Mundo fuera con la que además se ponía en marcha la preparación de una película documental, con el mismo título. A través de una plataforma desde la que cualquier persona del mundo podía compartir y mostrar su visión más personal del confinamiento. Se recibieron 4 mil 500 videos, propuesta que se convirtió en el proyecto colaborativo más grande de un artista hispano.

Recientemente Alejandro Sanz recibió su segundo Latin Grammy consecutivo en la categoría Grabación del Año por Contigo.

Antes de que la situación de emergencia mundial obligara a posponer las fechas del 2020, #LAGIRA de Alejandro Sanz ya había registrado localidades agotadas en España, Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Ecuador y Paraguay.

Estas son las nuevas fechas:

10/8 – Rosemont, IL– Rosemont Theatre

10/10 – New York, NY– Radio City Music Hall

10/11 – Washington, DC – MGM National Harbor

10/14 – Orlando, FL – Dr. Phillips Center for the Performing Arts

10/16 – Miami, FL – AmericanAirlines Arena

10/20 – Irving, TX– The Pavilion at Toyota Music Factory

10/22 – Hidalgo, TX – Payne Arena

10/24 – Houston, TX – Smart Financial Centre

10/26 – El Paso, TX – UTEP Don Haskins Center

10/28 –San Diego, CA – Cal Coast Credit Union Oat

10/29 – Los Angeles, CA – Performance Venue @ Hollywood Park

10/31 – San Jose, CA – SAP Center

