Ximena Sariñana lanza la iniciativa #Volveremosatocar

View this post on Instagram

Ya está disponible el vídeo oficial de #TeEntregoMiCorazón ❤️ junto a mi compadre @andrescepeda bajo la dirección de @nuevevoltios para cuidar a quienes nos cuidan🙏 En un rato les contaremos de que se trata esta campaña que traemos junto a la @fcardioinfantil ❤️ Link en mi perfil 👆