Ximena Sariñana: Ser madre me hizo escribir canciones positivas

Ciudad de México.- Con su quinto álbum “Amor adolescente”, Ximena Sariñana regresa a su adolescencia y recuerda las emociones de esa época de su vida en un disco que celebra al amor en todas sus facetas.

Nos dijo Ximena Sariñana en una charla virtual.

Ahora se asoma a su propia adolescencia y a la de las nuevas generaciones desde una perspectiva más madura gracias a la maternidad; Ximena es madre de dos niños aun pequeños, y eso le cambió la vida, y la hizo una mejor mujer y una mejor profesional de la música.

Eso me hizo querer escribir canciones que tengan un impacto positivo sobre los demás, que lo puedan utilizar como una herramienta de cambio, de colectividad, de colaboración. Sí, me cambió completamente la maternidad”.

Para “Amor adolescente” Ximena Sariñana tomó las influencias musicales de su adolescencia para convertirlas en una serie de temas que no se parecen en nada.

También platicó e hizo entrevistas con jóvenes “es una conversación de distintos adolescentes sobre la idea de lo que es el amor, es una voz muy importante que debe ser escuchada, esta idea del amor puro, del aquí y el ahora… y hacerlos sentir acompañados”.

“Justo porque soy madre me asomo a esta etapa con mucha nostalgia, saber que mis hijos van a pasar algún día por ahí me da mucha emoción, porque yo recuerdo esa etapa en la que descubrí muchas cosas que me definían… el mensaje es disfrútenla porque se va muy rápido”.