Yo estoy muy tranquilo: Enrique Guzmán

Ciudad de México.- Enrique Guzmán salió de su encierro para anunciar el regreso del musical “Jesucristo Súper Estrella” en octubre. Al cantante no se le veía en público desde las acusaciones de su nieta Frida Sofía, que incluso llegaron a instancias legales, pero dijo sentirse muy tranquilo.

Antelos cuestionamientos de la prensa, Guzmán reveló que Frida Sofía no ha ratificado su denuncia, por lo tanto el está muy tranquilo.

“No, mi nieta no ha ratificado la denuncia, si ella presenta una acusación tiene que probarla. La gente que acusa de algo tiene que probarlo, yo creo que no lo hace porque no tiene pruebas, no tiene forma de hacerlo, mientras ella no ratifique, yo estoy tranquilo”.

Enrique Guzmán afirmó que no existe ningún acuerdo económico con Frida, ni tampoco la intención de hacerlo y agregó tajante:

“Para mí, ya no es parte de la familia”.

Y aventuró sobre su estado emocional que “tal vez está mejor ahora que antes”.

Aclaró que no sale pero porque el virus sigue afuera: “Yo el virus lo dejé afuera de mi casa, me dije ‘ese bicho aquí no’. Solo sale mi nieta, que ya regresó a clases presenciales. Regresa de la escuela, se baña y fuera de eso, me la pasó bien”.

TE ACUERDAS: Frida Sofía presentó la denuncia en contra de Enrique Guzmán

Regresa como Herodes

Enrique Guzmán participó en la conferencia de prensa para anunciar la temporada de despedida del musical “Jesucristo Súper Estrella”, donde interpreta a Herodes.

Estuvo acompañado del productor Alejandro Gou y todo el elenco de la obra, María José, Erik Rubín, Leonardo de Lozanne, y Yahir; solo se ausentó Beto Cuevas.

El rockero dijo que ya estaba ansioso por regresar al teatro y que se siente muy bien.

Adelantó que en mancuerna con el productor Alex Gou también harán conciertos presenciales.

“Jesucristo Súper Estrella” estará en temporada, del 1 al 10 de octubre en el Centro Cultural Teatro 1, en la colonia Roma.

npq

Suscríbete a nuestro canal de Youtube