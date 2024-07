Checo Pérez hace cameo con Brad Pitt en película de Fórmula 1

Ciudad de México.– Este fin de semana la Fórmula 1 estrenó en sus redes sociales el primer avance de la película F1, protagonizada por Brad Pitt, media hora antes del inicio del Gran Premio de Gran Bretaña. Y aparecen algunos corredores de Red Bull, como Checo Pérez y Max Verstappen.

This is F1. Starring Brad Pitt.



In cinemas Summer 2025.#F1 #F1Movie pic.twitter.com/YQHvqNs5Ir