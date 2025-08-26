Celebridades
Chris Martin, cómplice de propuesta matrimonial en concierto de Coldplay
Un fan aprovechó para pedir matrimonio
Ciudad de México.- La banda Coldplay volvió a demostrar que sus conciertos son mucho más que música. Durante su presentación del pasado fin de semana en el estadio de Wembley, ante más de 80 mil personas, Chris Martin detuvo el show para ser cómplice de una propuesta de matrimonio que conmovió al público y se volvió viral en redes sociales.
El momento captado con la Kiss cam quedó grabado y fue compartido en plataformas como TikTok, donde miles de usuarios celebraron la espontaneidad del vocalista y la emoción de la pareja protagonista.
El momento romántico captado por la Kiss cam
La historia comenzó cuando un fan mostró un cartel con la frase “I want to propose her” (“Quiero proponerle matrimonio a ella”), señalando a su pareja. Martin con su característico humor realizó un improvisado “chequeo de seguridad”:
“¿Esta persona es tu pareja? ¿No es la pareja de otra persona? ¿Son primos o hermanos? ¿Eres inteligencia artificial?”, bromeó, desatando carcajadas en el estadio.
Una vez que el público confirmó entre risas la autenticidad de la pareja, Chris Martin aconsejó al joven:
“Mi hermano, aquí tienes un consejo gratis… te aconsejo que te pongas de rodillas”.
El fan se arrodilló y pidió matrimonio frente a miles de testigos. Su pareja aceptó emocionada, entre lágrimas y aplausos del público. Para sellar el instante, Martin improvisó unos versos:
“Felicidades, mi hermano y mi hermana. Espero que sean felices hasta el día en que mueran”.
🎥 Aquí puedes revivir el momento viral:
@manoolfd 🥹 #coldplay #ColdplayWembley #musicofthespheres #wembley #proposal ♬ original sound – manny
Kiss cam entre el amor y los escándalos
Este episodio llega justo un mes después del llamado “escándalo del beso”, cuando la “kiss cam” de un concierto de Coldplay en Boston captó a dos ejecutivos de la empresa Astronomer, ambos casados con otras personas. El hecho se viralizó, provocó la renuncia de los involucrados y llevó a Martin a bromear sobre el incidente en sus siguientes shows.
En contraste, la propuesta en Wembley tuvo un tono romántico y festivo, consolidándose como uno de los momentos más entrañables de la gira Music of the Spheres, que continúa hasta el 8 de septiembre en Londres.
Además de la sorpresa romántica, la noche estuvo llena de clásicos como “Yellow” y “Viva La Vida”, que mantuvieron al público cantando de principio a fin. Con su capacidad de combinar música, interacción y mensajes de unidad, la agrupación liderada por Chris Martin sigue marcando huella como una de las bandas más influyentes de las últimas décadas.
El clip de Wembley nos recuerda que, más allá de los escándalos, Coldplay celebra el amor y la unión en cada escenario que pisa.
npq
Celebridades
Alondra dirigió un emotivo “Ave María” en la boda de su hermano Mane de la Parra
En La Catedral de Durango
Ciudad de México.- El actor y cantante Mane de la Parra y la actriz Ligia Uriarte unieron sus vidas en una emotiva boda religiosa celebrada en la Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, en el corazón del Centro Histórico de Durango. El enlace destacó por su carácter íntimo y familiar, marcado por la fe, la tradición y un profundo arraigo a las raíces duranguenses del novio.
El momento más conmovedor de la misa fue protagonizado por la reconocida directora de orquesta Alondra de la Parra, hermana del artista, quien dirigió el Ave María acompañada de músicos locales. El gesto emocionó a los presentes y se viralizó en redes sociales, sumando miles de comentarios de felicitación.
¿Quién es Ligia Uriarte?
Ligia Uriarte es actriz y conductora de espectáculos, con experiencia en teatro musical y televisión, ha trabajado en programas de Televisa y TV Azteca. Ahora inicia una nueva etapa de vida junto a Mane de la Parra, con quien compartió en redes sociales imágenes del enlace y mensajes de gratitud por el apoyo recibido.
En la ceremonia, la novia lució un vestido de silueta princesa en encaje, diseñado por Benito Santos, mientras que Mane portó un traje adaptado para cada momento del festejo.
Ellos fueron sus invitados
Tras la boda religiosa, los novios compartieron con familiares y amigos tres días de festejos que incluyeron la ceremonia civil y hasta una tradicional callejoneada duranguense.
Durante la celebración, el propio Mane tomó el micrófono para interpretar canciones románticas dedicadas a su esposa, lo que añadió un toque personal y artístico a la fiesta.
Entre los invitados estuvieron reconocidas personalidades del espectáculo como Adrián Uribe, Paul Stanley y Gaby Rivero, quienes acompañaron a la pareja en su día especial.
El enlace también tuvo un significado especial para Mane de la Parra, pues se realizó en la tierra de su abuelo, Guillermo de la Parra Loya, escritor e historietista originario de Durango, recordado por obras como Rarotonga y Triste alborada.
npq
Celebridades
Respeto, amistad y familia: así vivió Franco Escamilla su noche de victoria
Ciudad de México.— Conmovido hasta las lágrimas y rodeado de su familia, el comediante y músico Franco Escamilla celebró su más reciente triunfo en el Súpernova Strikers 2025, dedicándolo a la memoria de su padre fallecido.
En el Palacio de los Deportes, Franco Escamilla venció por decisión dividida al Escorpión Dorado, en una pelea de box cargada de emoción.
Escamilla alzó las manos al cielo en señal de gratitud, demostrando que el verdadero valor de la victoria está en honrar a los seres queridos. No estuvo solo en el momento decisivo, pues su esposa e hijos lo acompañaron durante su entrada y subieron al ring para compartir la celebración.
“Gracias a mi familia, que siempre ha estado conmigo en las buenas y en las malas”, expresó el comediante.
“Tu familia es mi familia”
Tras la contienda, Escamilla compartió un emotivo mensaje al Escorpión Dorado, su contrincante y amigo desde hace más de 15 años. “Tu familia es mi familia”, subrayó con afecto y respeto.
Las palabras resonaron entre el público, recordando que el humor y la amistad también pueden ser un puente para la unión y la fraternidad.
Lejos de la rivalidad, ambos creadores de contenido demostraron que la amistad prevalece sobre la competencia.
Los amigos, creadores de contenido, reconocieron el esfuerzo y la preparación que implicó la pelea, destacando que la experiencia fue más que un combate: fue una celebración de vida, cariño y respeto mutuo.
LEE Solidaridad esmeralda: Club León abraza a Fernando Navarro en la crisis de salud de su hijo
Un triunfo con nombre propio
Escamilla no ocultó la dedicatoria más importante de la noche: a su familia.
La escena recordó a todos que detrás de la figura pública hay un hijo agradecido, un esposo presente y un padre orgulloso de caminar junto a su familia.
Para Franco Escamilla, la verdadera victoria no fue el resultado de la pelea, sino la oportunidad de agradecer a quienes lo acompañan en cada paso de su vida.
Respeto y amistad sobre el ring
Tanto Franco Escamilla como el Escorpión Dorado dejaron claro que la contienda fue un capítulo más en su historia de amistad.
“Nos respetamos, nos queremos ”, señaló Escamilla.
Con ese gesto, ambos demostraron que incluso en la arena de la competencia, el afecto y el respeto son más fuertes que cualquier golpe.
gdh
Celebridades
Maluma y la importancia de entretenimiento seguro para bebés
Maluma revivió el tema durante su concierto en Monterrey
Ciudad de México. — Durante su concierto en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, el cantante colombiano Maluma llamó a una madre a cuidar a su bebé, que había llevado al recital.
Su mensaje buscó generar conciencia sobre los riesgos de llevar a bebés a conciertos con niveles de sonido elevados.
El video de su intervención se volvió viral en redes sociales, generando un debate sobre cómo equilibrar entretenimiento familiar y seguridad infantil. Mientras muchos padres valoraron la advertencia, otros se preguntaron cómo ofrecer diversión adecuada a los bebés sin ponerlos en riesgo.
Maluma regala tapones para los oídos
En su segunda parada por México, en Monterrey, con la gira +Pretty + Dirty, Maluma regaló tapones para los oídos de niños.
Minutos antes de que las luces se apagaran y el reguetonero subiera al escenario, las pantallas del recinto proyectaron un mensaje preventivo sobre los altos niveles de sonido y los efectos especiales que forman parte de su espectáculo.
“Este es un show con mucha energía, con efectos de video, luces, sonido y pirotecnia. Si vienen con sus hijos menores de 5 años, por favor protéjanles sus oídos con tapones o audífonos especiales. ¡Así cuidamos su salud! Si olvidaste la protección para tus hijos, acércate a la consola de sonido y con gusto te obsequiaremos un par”, indicaba la advertencia.
Por ello, su equipo dispuso de tapones gratuitos para cualquier menor que los necesitara, con el objetivo de evitar daños por exposición a altos decibelios.
“La música es para disfrutarla sin riesgos”, expresó el colombiano en referencia a su nueva medida de seguridad.
¿Por qué proteger la audición de los bebés?
La Dra. Gemma Morera, pediatra y colaboradora de Doctoralia, explicó que los bebés son más vulnerables a los ruidos fuertes que los adultos. La exposición prolongada a más de 85 decibelios puede causar daños auditivos irreversibles y afectar el desarrollo emocional y del sueño.
Te recomendamos leer: Debemos abrazar la lactancia y apoyarla: Paulina Amozurrutia
En un concierto, el sonido puede superar los 100 decibelios, mientras que una conversación normal se sitúa en 60 dB. La pediatra recomienda evitar exponer a los bebés a ruidos intensos y controlar la duración de la exposición.
Alternativas de entretenimiento seguro
Para los padres que buscan compartir la música con sus hijos, los expertos sugieren opciones de entretenimiento adecuadas a su edad:
- Conciertos familiares o sesiones de música suave: Algunos eventos ofrecen áreas especiales para bebés, con volumen moderado y espacios adaptados para su comodidad.
- Uso de protectores auditivos: Cascos diseñados para niños protegen la audición durante eventos con sonidos más intensos.
- Actividades musicales en casa: Reproducir música a volumen controlado permite que los bebés disfruten y se estimulen sin riesgos.
- Espacios relajados: Evitar lugares con gritos o ruido excesivo protege su sueño y bienestar emocional.
Conciencia y prevención
El mensaje de Maluma se centró en la prevención y en la educación de los padres sobre los riesgos auditivos.
La experiencia de un concierto puede ser positiva si se prioriza la seguridad y se respetan los límites de los más pequeños. La clave está en planificar actividades de entretenimiento que combinen diversión y protección para los bebés, asegurando su desarrollo y bienestar
JAHA
Celebridades
Música de Billie Eilish, como instrumento para relajar bebés
Del pop a la cuna
Ciudad de México.— Rockabye Baby lanzó el álbum Lullaby Renditions of Billie Eilish, con versiones instrumentales de grandes éxitos como “Bad Guy”, “Ocean Eyes” y “What Was I Made For?”, ganadora del Oscar por su aparición en Barbie.
El proyecto incluye temas recientes como “Lunch” y “Birds of a Feather”, además de clásicos como “Lovely”.
La producción sustituyó sonidos electrónicos por xilófonos y metalófonos suaves, creando una atmósfera serena apta para bebés (y personas adultas).
Beneficios comprobados del canto en el desarrollo infantil
Un estudio de la University of Auckland y Yale reveló que cantarles elevó notablemente el estado de ánimo de los bebés. Los investigadores observaron que los padres usaron el canto como estrategia natural para calmar a sus hijos durante cuatro semanas.
Otra investigación de Yale halló que cantar beneficiaba el bienestar emocional infantil y familiar. Señaló que esa práctica resultó accesible y segura, “con efectos reales en la salud de los bebés”.
Un estudio en el Reino Unido concluyó que cuando los niños hospitalizados escucharon nanas en vivo, bajaron su ritmo cardíaco, sintieron menos ansiedad y redujeron su percepción del dolor. El efecto no fue el mismo con lectura de cuentos.
Además, un ensayo clínico en Turquía mostró que cantar nanas (canciones suaves para bebé) durante la vacunación redujo el dolor infantil y la ansiedad de la madre.
Un estudio de Australia y Nueva Zelanda también evidenció que cantarles ayudó a que los bebés permanecieran más tranquilos al responder a momentos de angustia
Investigadores de Harvard confirmaron que los bebés se relajaron ante nanas, aunque no comprendieran la melodía ni el idioma. Las melodías con ritmo constante y repeticiones generaron esa serenidad.
Un artículo de WebMD reportó que la música calma, favorece el desarrollo del lenguaje y fortalece el vínculo afectivo entre el bebé y sus cuidadores.
Música de Billie Eilish para vínculo y descanso
Crear una rutina musical ayudó a algunos bebés a conciliar mejor el sueño. Dedicar unos minutos a cantar antes de dormir favoreció su serenidad, su capacidad para dormir y también benefició a sus familias.
La música de Billie Eilish, en versión de cuna, será en una herramienta emotiva, relajante y respaldada por estudios científicos sobre sus efectos en el desarrollo y bienestar infantil.
Rockabye Baby: tradición reinventada
Rockabye Baby, con más de 100 álbumes a su haber desde 2006, recreó clásicos del rock y pop en forma de nanas instrumentales.
Este nuevo álbum rinde homenaje a Billie Eilish con versiones suaves de sus canciones más reconocidas.
JAHA
