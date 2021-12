Alf volvió de la mano de HBO Max

Ciudad de México.- Este jueves estreno la primera parte del documental de Peter Jackson, The Beatles: Get Back, que de acuerdo con las palabras del cineasta, se trata de la visión más honesta sobre el cuarteto de Liverpool.

Se trata de una mirada al proceso creativo de una banda que sigue vigente y es popular medio siglo después de que se desintegró y además confirma y disipa algunos de los mitos sobre los Beatles.

Es un documental de casi ocho horas, resultado de un maratónico trabajo que Peter Jackson realizó durante cuatro años revisando unas 60 horas de cinta grabada durante las sesiones de Let it Be, para la película, además de otros materiales de audio, que sumaron 150 horas.

Let it Be es importante para la historia de Los Beatles por que se filmó poco antes de su desaparición y se estrenó después de que ya no existía como cuarteto.

Es un documental ansiosamente esperado por los fans del cuarteto que cambió la historia de la música, entre los que se cuenta el propio cineasta, quien anticipó:

“Yo simplemente esperé todo lo malo. Esperé a que comenzaran las discusiones, esperé a que comenzara el conflicto, esperé la sensación de que se odiaban. Esperé por todas las cosas que había leído en los libros y nunca apareció”.

Peter Jackson lleva en Get Back a los fans al pasado, a las íntimas sesiones de grabación de la banda durante un momento crucial en la historia de la música.

Tal parece que la reunión de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, para Let it Be no fue como muchos piensan, el inicio del fin de la historia de los Beatles.

¿De qué van las tres partes de The Beatles: Get Back?

Debido a la enorme cantidad de tremendas imágenes que Jackson revisó, es que pasó los últimos tres años restaurando y editando, The Beatles: Get Back que se presenta en tres episodios separados.

La serie documental muestra la calidez, la camaradería y el genio creativo que definieron el legado del icónico cuarteto, compilado a partir de más de 60 horas de metraje no visto, filmado en enero de 1969 (Michael Lindsay-Hogg).

Jackson es la única persona en 50 años que ha tenido acceso a estos archivos de películas privados.

The Beatles: Get Back es la historia de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr mientras planean su primera presentación en vivo en más de dos años. Nos muestra la composición y ensayo de 14 nuevas canciones, originalmente pensadas para su lanzamiento como acompañante del álbum en vivo.

El documental presenta, por primera vez en su totalidad, la última presentación en vivo de The Beatles como grupo, el inolvidable concierto en la azotea en Savile Row de Londres. Así como otras canciones y composiciones clásicas que aparecen en los dos últimos álbumes de la banda, Abbey Road y Let it Be. La música de la serie también ha sido mezclada recientemente por Giles Martin (“Rocketman”) y Sam Okell (“Yesterday”).

Y lo mejor, ¡ya lo podemos ver!

Disney+ esperó al Día de Acción de Gracias en los Estados Unidos para estrenar Get Back este jueves, la segunda parte está disponible este viernes 25 y la tercera el sábado 26.

Cada episodio tiene una duración aproximada de dos horas.

npq

