‘El grito de las mariposas’, la resistencia de las hermanas Mirabal, estrenó este 8M

Ciudad de México.— The Walt Disney Company celebra su 100º aniversario el próximo16 de octubre, y para iniciar las celebraciones, presentó un video durante el Super Bowl LVII donde destaca 100 años de historias e innovación.

“Disney100 Special Look” presentará escenas de icónicas películas, series, producciones teatrales, parques temáticos y fans de Disney, así como una colección de palabras inspiradoras de Walt Disney, apelando a los recuerdos compartidos y a la nostalgia que han dado a Disney un lugar especial en los corazones del público de todo el mundo.

El debut de “Disney 100 Special Look” durante el Super Bowl es un hito emocionante para Disney, con un año lleno de oportunidades para que las familias y fans de todas las edades revivan sus recuerdos más queridos de las conmovedoras historias”.

El jueves 16 de febrero, se estrenará en los cines la nueva película de Marvel Studios, ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA. El 18 de febrero, se presentará en The Franklin Institute en Filadelfia, Disney100: The Exhibition, una exhibición de diez galerías de exposiciones de 15.000 metros cuadrados que dará vida a las historias de Disney a través de la tecnología.

Walt Disney Archives abre su caja fuerte de tesoros, exhibiendo más de 250 “Crown Jewels”: obras de arte y artefactos originales raramente vistos, trajes y accesorios, vehículos de atracciones y mucho más en estos 100 años.

La audiencia de todo el mundo podrá disfrutar durante el resto del año de una lista de estrenos de los estudios Disney, Pixar, Marvel Studios y Lucasfilm,

LA SIRENITA

GUARDIANES DE LA GALAXIA VOL. 3

ELEMENTOS

INDIANA JONES Y EL DIAL DEL DESTINO

THE MARVELS

MANSIÓN EMBRUJADA.

El 22 de noviembre en el marco de los 100 años, Walt Disney Animation Studios estrenará WISH, una película musical de animación original.

