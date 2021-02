HBO Max: ya sabemos cuándo llega a México

Ciudad de México.- Narcos: México regresa, ahora por el canal A&E que comenzará a transmitir la segunda temporada a partir del 15 de febrero, y quiere generar de nuevo una conversación “porque es necesario discutirlo”, expresó José María Yazpik en una conferencia virtual en la que se reunieron algunos de los protagonistas de la serie.

Chema Yazpik, que interpretó a Amado Carrillo “El señor de los Cielos”, durante varias temporadas, comentó que es un tema doloroso pero necesario.

“Más que peligroso es un tema doloroso pero es necesario hablarlo, discutirlo, es algo de lo que se tiene que hablar y es importante no glorificarlo, crear una conversación para saber qué rumbos hay que tomar porque sabemos que la guerra contra las drogas no ha funcionado”.

El actor consideró que es un tema complejo y que a diferencia de otras series sobre narcotráfico Narcos: México no lo glorifica.

“La diferencia con otras series que hablan del tema es que no los glorifica, todos los personajes terminan en la cárcel, muertos, todos terminan recibiendo el castigo que merecen o no, pero todos pagan las consecuencias, eso es lo que sucede en la serie vemos a seres humanos que fallan y se equivocan”.

Del mismo modo que a Diego Luna, el protagonista, que encarna a Miguel Ángel Félix Gallardo, quien convierte el negocio ilegal de la marihuana en la industria del narco, cuyas consecuencias aun padecemos, a José María Yazpik le cuesta empatizar con su personaje, ese fue uno de los mayores retos para abordarlo.

Coincidió con su compañera Teresa Ruiz (Isabela Bautista “La Reina del Pacífico”), en que hay muy poca información disponible sobre estos líderes del narcotráfico, y además es difícil empatizar con ellos.

Curiosamente el mundo del narco no le resultaba ajeno a Yazpik, quien creció en Tijuana, en donde estos cabecillas formaban parte de la sociedad y además eran aceptados, segpun relató, esto ayudo a que pudiera interpretar a Amado Carrillo de una forma más humana y no con el cliché del villano.

“Desgraciadamente o afortunadamente sí sabía de ese mundo”

Chema Yazpik vivió en Tijuana en los ochentas, en una sociedad muy cerrada y los narcotraficantes eran parte de esta, incluso fue a la escuela con dos narco juniors.

“Uno de los compañeros con los que estudié en Tijuana acaba de salir de la cárcel, iban a la misma escuela, al mismo club, a las mismas fiestas, a las fiestas llegaba Ramón Arellano Félix, no es que fueran necesariamente mis amigos pero eran parte del círculo social. Fueron obligados a transitar un camino que nosotros no.

La cercanía que tuve con estas personas me ayudó a no juzgarlos, es muy difícil cuando convives con ellos y conoces al humano detrás del villano, entonces a la hora de recrear esos personajes accedes a esos recuerdos a esas memorias para darle verdad a ese personaje y no ser solo un villano de caricatura”.

Narcos: México enfoca el rol de las mujeres en un mundo machista

Teresa Ruiz

A la conferencia de medios vía Zoom asistió además Teresa Ruiz, quien interpreta a Isabela Bautista, personaje inspirado en la Reina del Pacífico, Sandra Ávila Beltrán, de la que solo se sabe lo que se publicó al momento de su captura, por lo que recurrió a un libro sobre ella y a la hemeroteca a consultar los diarios.

También Mayra Hemosillo (Enedina Arellano Félix ) y Fernanda Urrejola (María Elvira Murillo).

Si no la has visto, la segunda temporada de Narcos: México se transmitirá a partir del 15 de febrero a las 22 horas, en el canal A&E y tendrá como plus que estará disponible en video on demand.

