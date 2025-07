 La Casa de los Famosos busca ser entretenimiento familiar

Ciudad de México. — Rosa María Noguerón, productora de La Casa de los Famosos México, respondió a las críticas y reafirmó su compromiso con el entretenimiento familiar.

En entrevista con Milenio, aclaró los rumores que han circulado sobre el reality show, especialmente sobre presuntos favoritismos y censura.

“Siempre tratamos que el casting sea lo más diverso posible para el público joven que no conoce quizá otras trayectorias”, afirmó Noguerón, al hablar del proceso de selección.

La tercera temporada de La Casa de los Famosos se estrenó en medio de comentarios sobre supuestos favoritismos en la elección de participantes. También circularon críticas sobre la edición del contenido para proteger la imagen de algunos concursantes.

Más para leer: Chespirito hizo reír a todos cuando en su familia lloraban: el triste final de serie

Noguerón rechazó estas versiones y explicó que el programa busca representar distintas edades, perfiles y profesiones para lograr una convivencia atractiva. “Queremos que los abuelitos, las mamás, los papás y los hijos se sienten a ver la televisión”, explicó.

La productora aseguró que el objetivo siempre ha sido atraer a toda la familia, especialmente los domingos. “Nuestro target es lo más abierto posible”, comentó.

“Doy gracias a Dios”: productora de La Casa de los Famosos

En ese sentido, enfatizó que el programa busca entretener, no generar división. “Sabemos que hay dimes y diretes como parte del show para divertirse, no para ofender a nadie”, dijo a Milenio.

Rosa María Noguerón ha trabajado 27 años en Televisa. En ese tiempo, construyó una carrera basada en valores que, según ella, también aplica en su vida personal. “Antes que otra cosa, estoy agradecida con Dios”, dijo.

También agradeció el respaldo de su jefa Andrea Barulata. “Desde el día uno me ha apoyado y ayudado a levantar la cara en todo momento”, reconoció.

Noguerón explicó que su equipo es clave en cada temporada del programa. “La vida me ha enseñado que uno no es nadie si no trabaja de la mano de su equipo”, compartió.

Sobre los señalamientos personales que ha recibido, dijo sentirse herida, pero fuerte. “Es verdad, hablan de mí sin conocerme. Soy una persona honorable”, respondió.

Finalmente, reveló qué la motiva a seguir: “Estoy hecha de pasión. Mi trabajo es mi hobby. Estoy hecha de gran fe y mucho amor por la televisión”.

JAHA