La gala del Emmy será virtual

Hollywood.- Netflix anunció una precuela ambientada 1,200 años antes del mundo de ‘The Witcher’.

Se trata de The Witcher: Blood Origin que estará armada en seis partes y conducirá a la crucial “conjunción de las esferas” cuando los mundos de monstruos, hombres y elfos se fusionaron para convertirse en uno.

Los productores ejecutivos serán Declan de Barra y Showrunner y Lauren Schmidt Hissrich.

“Como fanático de la fantasía de toda la vida, estoy más que emocionado de contar la historia The Witcher: Blood Origin. Una pregunta se me quedó en la mente desde la primera vez que leí los libros de The Witcher: ¿Cómo era realmente el mundo élfico antes de la llegada cataclísmica de los humanos?, dijo Declan.

The Witcher: Blood Origin contará la historia de la civilización élfica antes de su caída, y lo más importante, revelará la historia olvidada del primer Witcher.

“Es emocionante que el mundo de Witcher – como fue planeado desde el principio – se está expandiendo. Espero que atraiga a más fanáticos al mundo de mis libros”, señaló Andrzej Sapkowski, creador de la historia.

The Witcher: Blood Origin se filmará en el Reino Unido.

