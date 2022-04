Laura Pausini y lo que pudo ser, en película de Prime Video

Ciudad de México.- Moon Knight, el esperado nuevo thriller psicológico de Marvel Studios ya está disponible en Disney+. Compuesta por seis episodios, la serie cuenta la historia de Steven Grant (Oscar Isaac), un hombre tranquilo que trabaja en una tienda de regalos y vive acosado por misteriosos recuerdos de una vida que, de alguna manera, está separada de la suya.

Después de un encuentro trascendental, Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte su cuerpo con Marc Spector (Isaac), un ex mercenario y la despiadada personificación de Khonshu, el dios egipcio de la luna y la venganza.

Para el actor Oscar Isaac, Moon Knight presentó un desafío actoral único: interpretar a dos personajes en un mismo cuerpo, con personalidades y formas de actuar diametralmente opuestas. Al describir a Steven Grant y Marc Spector, Isaac señala en las notas de producción:

“Steven es totalmente sincero y dice lo que ve. Muchas veces es muy gracioso, pero para él no es gracioso, porque él no sabe que está siendo gracioso. Tiene una cierta torpeza social. No tiene las habilidades sociales que tiene su alter ego Marc. Steven es partidario de la no violencia, le importa la gente y quiere conectarse”.