‘Moon Knight’ fue un desafío actoral único: Oscar Isaac

Ciudad de México.- Itatí Cantoral es la voz en español para la versión de Latinoamérica de “Ming Lee”, la madre sobreprotectora y un poco autoritaria, siempre elegante y distinguida, de la película RED, que ya está disponible en Disney+.

Ming Lee se toma muy en serio sus deberes profesionales como guardiana del templo de la familia Lee en el Barrio Chino de Toronto, pero más en serio se toma el control de su preciada hija, “Mei Lee”, la protagonista de la película.

Así lo comentó Itatí en una entrevista genérica.

La actriz de “la maldita lisiada” recibió la invitación para hacer el doblaje de la nueva película de Disney Pixar, y cuando la vio se conectó de inmediato y se identificó porque tiene una hija adolescente.

Esta película me identifica en esta mamá cuando a veces me siento frustrada porque las cosas no salen con mi hija al 100%, pero mi hija me ha hecho ver y la película me enseñó que es un ser independiente y las dos tenemos que ir juntas de la mano conquistando la vida”.