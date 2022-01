Nuevo vistazo a La Era de Hielo, las aventuras de Buck

Ciudad de México.- A través de mi ventana es el próximo lanzamiento cinematográfico de Netflix, y este martes dejó ver un nuevo avance, el tráiler oficial, además de las primeras imágenes de la historia juvenil.

A un mes de su estreno en la plataforma de streaming ya podemos ver el tráiler de la esperada película, basada en basada en la novela, fenómeno global, escrita por Ariana Godoy.

Aquí te dejamos el tráiler de A través de mi ventana:

Dirigida por el español Marçal Forés, A través de mi ventana es protagonizada por jóvenes talentos: Clara Galle, Julio Peña, Hugo Arbues , Eric Masip, Natalia Azahara, Guillermo Lasheras y Emilia Lazo.

¿De qué trata A través de mi ventana?

Foto: Cortesía de Netflix

Raquel lleva toda la vida loca por Ares, su atractivo y misterioso vecino. Lo observa sin ser vista y es que, muy a su pesar, no han intercambiado ni una palabra. Raquel tiene muy claro su objetivo: conseguir que Ares se enamore de ella. Pero ella no es una niña inocente y no está dispuesta a perderlo todo por el camino, y mucho menos a sí misma.

Fue un fenómeno editorial

La novela A través de mi ventana está editada en España por Random House. Nacida de la plataforma literaria Wattpad, donde cuenta con más de 1 millón y medio de lectores, la historia de Raquel y Ares es un fenómeno global que mueve fans alrededor del mundo.

Ariana Godoy es la autora de A través de mi ventana y ella y el director Marçal Forés han ido un paso más allá, haciendo que la adaptación cinematográfica sea todavía más sexy y emocionante.

A través de mi ventana estrena el 4 de febrero.

