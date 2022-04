Ryan Gosling es ‘El hombre gris’ este verano

Ciudad de México.- El actor Juan Pablo Medina reapareció en público en una función de teatro, a la que asistió acompañado de su novia Paulina Dávila.

El actor de cine mexicano que sufrió una dramática situación de salud el año pasado, que lo llevó a perder una pierna, se mostró feliz en el Teatro Milán, y habló con los medios sobre cómo enfrentó la enfermedad y lo que hizo para salir adelante.

Tras meses de recuperación y rehabilitación Juan Pablo Medina se sintió seguro de salir a la calle por su propio pie y pararse frente a los medios.

Fue la noche del sábado cuando asistió a la develación de placa por fin de temporada de la obra Hamlet, protagonizada por Irene Azuela, a la que estuvieron invitados algunos medios, por lo que la presencia del actor causó revuelo.

Juan Pablo Medina accedió a platicar con los reporteros y dijo estar muy agradecido con el público y sus seguidores por los mensajes de aliento, que le dieron fuerzas en los momentos más duros. Aceptó que el proceso no ha sido nada fácil.

“Estoy muy contento de poder salir, de venir al teatro… feliz y bueno gracias por saludarme tan efusivamente. Estoy muy agradecido.

Todo este tiempo he sentido mucho amor y me siento muy afortunado de tener la familia que tengo, la novia que tengo y de todos los que me han apoyado… estoy muy agradecido”.