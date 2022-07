‘Stranger Things’ y ‘El Juego del Calamar’ nominadas al Emmy para serie dramática

Ciudad de México.-La serie dramática Succession consiguió 25 nominaciones para la edición 74 de los Premios Emmy, es la producción con más candidaturas, seguida de Ted Lasso y The White Lotus, ambas con 20, anunció la Academia de Televisión de Estados Unidos.

Curiosamente en esta ocasión ninguna de las tres producciones que concentran más nominaciones competirá en la misma categoría. Succession lo hará como serie dramática, Ted Lasso en la de mejor comedia y The White Lotus aspirará a convertirse en la mejor miniserie.

Aún así Ted Lasso queda lejos del récord que marcó en 2019 Game of Thrones, que obtuvo 32 nominaciones.

Mientras que las series de Netflix, Stranger Things y El Juego del Calamar, fueron nominadas este martes al Emmy a la mejor serie dramática, junto a otras producciones como Ozark, Better Call Soul, Euphoria, Severance.

Succession ya ganó como mejor serie dramática en 2020.

Otros nominados al Emmy

Lista de nominados a los premios Emmy 2022 en las categorías principales, según anunció el martes la Academia de las Artes y Ciencias Televisivas.

Serie de comedia: Abbott Elementary, Barry, Curb Your Enthusiasm, Hacks, The Marvelous Mrs. Maisel, Only Murders in the Building, Ted Lasso, What We Do in the Oscuridad.

Actor, serie de comedia: Donald Glover, Atlanta; Bill Hader, Barry; Nicholas Holt, El Grande; Jason Sudeikis, Ted Lasso; Steve Martin, Solo asesinatos en el edificio; Martin Short, Solo asesinatos en el edificio.

Actriz, serie de comedia: Rachel Brosnahan, The Marvelous Mrs. Maisel; Quinta Brunson, Primaria Abbott; Kaley Cuoco, La azafata; Elle Fanning, El Grande; Issa Rae, Inseguro; Jean Smart, Hacks.

Serie de drama: Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Severance, Squid Game, Stranger Things, Succession; Chaquetas amarillas.

Actor, Serie Dramática: Jason Bateman, Ozark; Brian Cox, Sucesión; Lee Jung-jae, Juego del calamar; Bob Odenkirk, Better call Saúl; Adam Scott, Separación; Jeremy Strong, Sucesión.

Actriz, serie de drama: Jodie Comer, Killing Eve; Laura Linney, Ozark; Melanie Lynskey, Chaquetas amarillas; Sandra Oh, Matando a Eva; Reese Witherspoon, El programa de la mañana; Zendaya, Euforia.

Miniserie: Dopesick, The Dropout, Inventing Anna, The White Lotus, Pam & Tommy.

