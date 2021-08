‘Sueño de Altura’, vuela en Cinépolis

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Luego de que Eiza González anunciara que será productora y protagonista de una película sobre La Doña, María Félix, parece que Televisa despertó de su letargo y aceleró el proyecto que tenía congelado para realizar la bioserie de la Diva del cine mexicano.

Televisa tiene desde hace varios años los derechos para realizar la bioserie, que ya está escrita.

El heredero universal de la actriz, Luis Martínez de Anda, cedió los derechos a la televisora que le permiten realizar la bioserie, aseguró su abogado Guillermo Pous en Ventaneando.

“Ese contrato existe y está firmado”.

Sandra Echeverría sería María Félix

Sandra Echeverría

Sandra Echeverría sigue considerada para protagonizar la bioserie de María Félix, a cargo de la productora Carmen Armendáriz.

Todavía el año pasado la actriz señaló que aún el proyecto no había recibido “luz verde” de su televisora.

“Interpretar a María Félix es un reto, ya hicimos algunas pruebas de caracterización y cuando me vio Carmen se puso a llorar, pues estaba en shock”.

Sandra Echeverría explicaba que:

“Yo creo que le tienen miedo a que es un personaje que ya muchas generaciones no conocen o que tal vez no puede ser comercial, Carmen me tiene contemplada para hacer la bioserie, pero si no autoriza la televisora el proyecto no se hará, vamos a ver qué pasa”.

Sandra Echeverría señaló:

“No me gusta obsesionarme con un personaje, ya me ha pasado que de repente no suceden los proyectos y es mucha la frustración, entonces hay que seguir adelante y agradecer las cosas que nos llegan”.

Y es que el tema revivió porque después del anuncio en Hollywood sobre el proyecto de Eiza sobre María Félix.

Se pelean abogados por los derechos

El abogado Guillermo Pous aseguró en una entrevista con Ventaneando que es imposible que Eiza González y sus socios puedan realizar una película sobre María Félix porque no tienen los derechos.

Y alertó que puede tratarse de un fraude.

Explicó que el heredero Luis Martínez de Anda es la única persona que tiene los derechos y puede cederlos, y ya lo hizo, pero no a los socios de Eiza en Hollywood.

Dijo que el heredero firmó contratos con dos compañías para poner la marca a productos o servicios específicos, pero no les permite explotar la imagen de La Doña a modo biográfico o para la producción de la película.

El abogado Guillermo Pous afirmó que a Eiza González la están engañando.

“Estas personas piensan que tienen estos derechos, engañando personas y las van a meter en un tema legal mucho mayor”.

Mientras que el empresario Walter Rivera, quien firmó uno de estos contratos solo comerciales, respondió que:

“La película va en marcha y a quien no le guste que inicie un proceso legal”.

Le dijo al periodista Javier Poza que ya pasaron todos los filtros legales necesarios.

Walter Rivera tiene una relación comercial con el heredero de María Félix.

Así que la película sobre María Félix encontrará una serie de obstáculos legales que tendrá que salvar antes de que podamos ver su estreno.

