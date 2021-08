¿Ya estás listo para Star Plus? Estas son las pelis que puedes ver

Ciudad de México.- Para la cantante Camila Cabello interpretar a Cenicienta en cine transformó su vida como artista y como persona, aseguró el fin de semana.

Hay un antes y un después de Cenicienta aseguró Camila a propósito del estreno de Cinderella el próximo 3 de septiembre en Amazon Prime Video.

Cenicienta significa el debut de la cantante de pop en la actuación, y lo hace en una cinta que retoma un clásico de la literatura infantil para presentar ua visión diferente al cuento de hadas que hemos visto tantas veces.

“El personaje de Cenicienta me inspiró mucho. La película me hizo crecer mucho como persona, hacer música es un proceso más solitario, creo que la experiencia me sirvió para escribir el disco”.