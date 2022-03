‘Ambulancia’: Eiza González va veloz por el éxito

Ciudad de México.- Eiza González es protagonista al lado de Jake Gyllenhaal en Ambulancia, que llega este jueves a la cartelera mexicana. En este vertiginoso thriller del director Michael Bay, en el que interpreta a una enfermera paramédica, papel que la hace brillar en pantalla.

¿De qué va Ambulancia?

El condecorado veterano Will Sharp (Yahya Abdul-Mateen II) está desesperado por conseguir dinero para cubrir las deudas médicas de su esposa, le pide ayuda a la única persona que sabe que no debería-su hermano adoptivo Danny (Jake Gyllenhaal), Un carismático criminal.

Danny en cambio le ofrece n plan: el mayor atraco a un banco en la historia de Los Angeles: $32 millones de dólares. Con su esposa entre la vida y la muerte, Will no puede decir que no.

Pero cuando su escape sale espectacularmente mal, los desesperados hermanos secuestran una ambulancia con una policía herida aferrada a la vida y Médica de Emergencia Cam Thompson (Eiza González) a bordo.

En una persecución a máxima velocidad que nunca se detiene, Will y Danny tienen que evadir las fuerzas masivas de la policía de toda la ciudad, mantener a sus rehenes vivos, y de alguna forma tratar de no matarse entre ellos, todo esto mientras ejecutan el escape mas loco que L.A. ha visto.

Ambulancia está producida por Michael Bay, (Zodiaco, La Isla Siniestra) para New Republic Pictures. Además de James Vanderbilt (Zodiaco, Scream de 2022) y William Sherak (Boda Sangrienta, Scream de 2022) para Project X.

El guion está escrito por Chris Fedak, basado en la historia original y guion de la película de suspenso danés de 2005 Ambulancia de Laurits Munch-Petersen y Lars Andreas Pedersen.

