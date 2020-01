Antonio Banderas de autodescarta en la competencia por el Oscar

Los Ángeles.- “Joker” lideró este lunes las nominaciones a los Premios Oscar con once candidaturas, dadas a conocer esta mañana.

Le siguen “El irlandés”, “1917” y “Había una vez… en Hollywood”, que tienen diez menciones cada una, anunció la Academia de Hollywood.

El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto fue nominado por la fotografía de “El irlandés”.

La película española “Dolor y gloria”, de Pedro Almodóvar, será candidata en dos apartados: mejor película internacional y mejor actor con Antonio Banderas.

Otra cinta española, “Klaus” del director Sergio Pablos, optará al Óscar a la mejor película de animación.

La categoría principal del Oscar: Mejor película se decidirá entre “Había una vez… en Hollywood”, “El irlandés”, “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Historia de un matrimonio (Marriage Story”, “1917” y “Parásitos”.

Por la estatuilla a la mejor dirección, en un año más sin mujeres nominadas, lucharán en esta ocasión Martin Scorsese (“El irlandés”), Quentin Tarantino (“Había una vez… en Hollywood”), Todd Phillips (“Joker”), Sam Mendes (“1917”) y Bong Joon-ho (“Parásitos”).

El premio al mejor actor contará como nominados con Antonio Banderas (“Dolor y gloria”), Joaquin Phoenix (“Joker”), Adam Driver (“Historia de un matrimonio”), Leonardo DiCaprio (“Había una vez… en Hollywood”) y Jonathan Pryce (“Los dos Papas”).

Y el galardón a la mejor actriz tendrá como aspirantes a Cynthia Erivo (“Harriet”), Scarlett Johansson (“Marriage Story”), Saoirse Ronan (“Little Women”), Charlize Theron (“Bombshell”) y Renée Zellweger (“Judy”).

TE PUEDE INTERESAR: Ganadores de los Globos de Oro

En el apartado de mejor cinta internacional, anteriormente conocido como mejor película en lengua extranjera, la española “Dolor y gloria” se enfrentará a “Parásitos” (Corea del Sur), “Corpus Christi” (Polonia), “Honeyland” (Macedonia del Norte) y “Les Misérables” (Francia).

Y “Klaus” se verá las caras por el Óscar a mejor cinta animada con “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, “I Lost My Body”, “Missing Link” y “Toy Story 4”.

La 92 edición de los Oscar se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

EFE

Joker