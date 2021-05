Así fue la premier de ‘Los trapos sucios se lavan en casa’

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- Los trapos sucios se lavan en casa, es la nueva comedia mexicana de Warner Bros. Pictures, que llega a los cines el 20 de mayo, no solo divertirá, también conmoverá y provocará una reflexión.

Hay muchas comedias románticas en el cine mexicano, pero esta no es del montón, aseguran sus productores, ya que es una comedia de autor, bajo la dirección de Diego Muñoz y producida por Matthias Ehrenberg.

La película es protagonizada por Giovanna Zacarías, Amorita Rasgado, Arath de la Torre y Lisset Gutiérrez.

¿De qué va Los trapos sucios se lavan en casa?

La historia se desarrolla en la casa de los Ruiz Palacios, una familia adinerada mexicana donde Lupita (Giovanna Zacarías) y Toña (Amorita Razgado) trabajan como empleadas domésticas. Mientras la familia prepara un fin de semana en Las Vegas, las empleadas cansadas del incumplimiento de pagos y la falta de respeto de sus patrones, diseñan para ellos un plan muy diferente. Lo que nadie imagina es el gran secreto que esconde la familia.

Lo que dicen sus protagonistas:

Arath de la Torre (Fernando Ruíz Palacios)

“Esta película es una producción muy distinta a todo lo que han visto en el género. Es una comedia particular, muy divertida y que nos enfrenta a una realidad como sociedad y nos pone en una perspectiva en la que nos reímos de algo que quizá nos pueda pasar a nosotros o a alguien que conocemos. También nos pone a pensar: ¿Qué vamos a hacer para la conciliación entre los empleados domésticos y los empleadores? ¿Los empleadores siempre son los villanos?”

Lisset (Gloria Ruíz Palacios)

“Esta es una comedia maravillosa de humor negro. Retrata algo que pasa todo el tiempo: la familia adinerada llega a ser indiferente e indolente con la gente que los ayuda en el servicio. Es un tema con en el que toda la gente se va a sentir identificada. Hay situaciones llenas de contrastes, por ejemplo, que ellas (las empleadas) viven al día y ellos (los patrones) no se preocupan por nada más que por irse a Las Vegas. Es un tema que hará reflexionar a la gente que vaya a verla al cine”.

Foto: Cortesía de Warner Bros.

Giovanna Zacarías (Lupita)

“Siempre me ha interesado tratar de incidir en las leyes para que tengamos mejor calidad de vida. No solamente en el medio cultura, sino también en el país en general. Estoy muy enojada con la clase política de este país por todo lo que ha pasado y cuando llegó Diego Muñoz –a quien yo ya había visto Bala mordida, que es una película increíble– a ofrecer el proyecto: una sirvienta que secuestra un político porque no le paga su sueldo, le dije: ‘yo quiero hacer la sirvienta’.

Elegí interpretar a Lupita por todo lo que significa. Representa a la clase trabajadora –que en México es el más del 80% de la población– subyugada por uso de agencias o terceros, con malos salarios, mala calidad de vida, etc… Lupita es una empleada doméstica que pide solamente lo que le corresponde y que cuando no lo recibe, toma medidas al respecto”.

YA VISTE: “Reviven a Joan Sebastian para dueto con Gala Montes

En Los trapos sucios se lavan en casa también actúan José Alonso y Angélica Aragón, bajo la dirección de Diego Muñoz y la producción de Matthias Ehrenberg.

Los trapos sucios se lavan en casa llega a los cines del país a partir del próximo 20 de mayo.

npq

Síguenos en redes sociales