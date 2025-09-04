Cine
“Carlo Acutis, el Influencer de Dios”, la película llegará a colegios, parroquias y al papa León XIV
Ciudad de México.— El productor mexicano Juan Carlos Carredano será recibido por el papa León XIV en el Vaticano, donde le entregará personalmente el cortometraje animado “Carlo Acutis: El Influencer de Dios“. La cita será el 10 de septiembre, tres días después de la canonización del joven italiano que se convertirá en el primer santo millennial.
La entrega representa un acontecimiento inédito, pues será la primera vez que el Santo Padre reciba una producción animada sobre un nuevo santo, realizada para transmitir valores de fe, dignidad humana y defensa de la vida a las nuevas generaciones.
Lee: Carredano: “Carlo Acutis inspiró al mundo por su amor a la Eucaristía y a las almas”
Una película con mensaje universal
El cortometraje, de 30 minutos de duración, fue producido por CCC of America, de la que Carredano es director general y que desde Estados Unidos genera contenidos positivos y familiares.
La obra busca acercar a los adolescentes a la Eucaristía, la amistad con Dios y la solidaridad con los más necesitados, valores que guiaron la vida de Carlo Acutis.
“Presentarle esta película al Santo Padre es un regalo para la Iglesia y para el mundo. Lo más importante es que los jóvenes puedan verla y vivir lo que Carlo transmitía: el amor a las almas, el amor a la Eucaristía y el amor a los demás”, destacó Carredano, en entrevista para siete24.mx.
Un regalo de cumpleaños que se transformó en misión
El productor y realizador comentó que la confirmación del encuentro con el sumo pontífice llegó el 11 de julio, día de su cumpleaños, a través de una carta de la Prefectura de la Casa Pontificia.
“Fue un regalo increíble. Me siento honrado porque soy de los primeros mexicanos que tendrán la oportunidad de presentar una película directamente al Santo Padre”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, programada para el 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro, reunirá a miles de fieles.
El cuerpo del joven se encuentra en Asís, pero para la ceremonia se presentará como reliquia su corazón, órgano que permaneció intacto tras su muerte en 2006.
Estreno en plataformas y proyecciones comunitarias
La película se estrenará en Famflix, plataforma digital de contenidos familiares en español, y en Formed, su equivalente en Estados Unidos y, posteriormente, llegará a otros espacios, aunque Carredano aclaró que se facilitarán funciones en colegios y parroquias.
“Cualquier institución que desee proyectarla puede contactarnos y con mucho gusto les apoyamos para que la vean”, aseguró.
Aunque no está pensada para salas comerciales por su duración, el productor adelantó que podrían organizarse exhibiciones especiales junto con otras de sus producciones, como San Francisco de Asís o Lukas.
Carlo Acutis, modelo para la juventud
El joven italiano, fallecido a los 15 años por leucemia, dejó una profunda huella al documentar milagros eucarísticos y promover la fe a través de internet.
Su madre, Antonia Salzano, ha reiterado en distintas ocasiones que el mensaje de su hijo se centra en la Eucaristía y la vida familiar con sentido cristiano.
Carredano, quien conserva una reliquia de primer grado de Carlo, un mechón de cabello entregado por su madre, asegura que el mensaje de la película es claro: la santidad está al alcance de todos.
“Carlo era un niño como cualquiera. Lo extraordinario fue cómo vivió lo ordinario: ayudar a los pobres, asistir a misa diaria y usar los medios para evangelizar”, resaltó.
La canonización de Carlo Acutis, junto con Pier Giorgio Frassati, marcará un momento histórico para la Iglesia y la entrega de este cortometraje animado al papa León XIV se convierte en un símbolo de cómo el cine y la cultura pueden servir a la fe, la familia y la defensa de la vida.
Cine
Leonora: la vida surrealista de Carrington llega a salas de arte
México le dio estabilidad, una familia y paz
Ciudad de México.– Leonora, la película que retrata la vida y el legado de la pintora surrealista Leonora Carrington, inspirada en la novela homónima de Elena Poniatowska ya está en salas de arte. La cinta, que tuvo su estreno en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), donde recibió elogios de la crítica, ofrece un viaje entre el arte, la memoria y la resiliencia de una de las artistas más importantes del siglo XX.
La de Leonora, una vida de resiliencia
Protagonizada por la actriz británica Olivia Vinall, Leonora muestra a Carrington desde su infancia en la aristocracia inglesa hasta su integración al círculo surrealista en París en la década de 1930. La película no oculta los episodios más oscuros de su vida, como su internamiento en instituciones psiquiátricas tras la separación de su pareja, el pintor Max Ernst, ni las huellas que esos traumas dejaron en su obra.
El filme, codirigido por Thorsten Klein y Lena Vurma, recurre a un lenguaje visual en el que la figura de la hiena aparece como metáfora de los sufrimientos internos que la artista logró transformar en creación. “Leonora es una película sobre la resiliencia y la posibilidad de sanar”, señaló la crítica especializada tras su estreno en el FICG.
El encuentro con México y la búsqueda de libertad
Uno de los grandes aciertos de la película es mostrar cómo México se convirtió en el refugio creativo de Carrington. Al llegar a la Ciudad de México en la década de 1940, encontró un entorno fértil para desplegar su talento, rodeada de artistas y escritores que la inspiraron. Fue aquí donde estrechó su amistad con la pintora Remedios Varo y desarrolló una de las etapas más prolíficas de su carrera.
Rodada en locaciones como la Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo y el jardín surrealista de Edward James en Xilitla, la película recrea con detalle los espacios que marcaron su vida y su arte. El filme se concentra en el viaje artístico y psicológico de Carrington, sin profundizar en su faceta como madre.
La dimensión familiar de Carrington
Aunque la cinta omite esa parte de su biografía, la novela de Poniatowska y los testimonios históricos muestran que la estabilidad familiar que Leonora encontró en México fue decisiva para su desarrollo. Casada con el fotógrafo húngaro Emerico “Chiki” Weisz, con quien tuvo a sus hijos Gabriel y Pablo, Carrington halló en ese núcleo íntimo la paz que necesitaba para reconciliarse con su pasado y consolidar una obra única.
Incluso ya en la tercera edad, la pintora solía hacerse acompañar de sus hijos y con frecuencia se les veía hacer vida familiar cotidiana por las calles de la Colonia Roma.
Su vida familiar, poco abordada en el cine, fue un pilar silencioso que le permitió experimentar con libertad, trabajar sin concesiones y dejar un legado que hoy la coloca como una de las artistas más valiosas del mundo. En 2024, una de sus pinturas alcanzó 28 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s, superando a nombres como Dalí y el propio Max Ernst.
Un estreno imperdible
La película, una coproducción entre México, Alemania, Reino Unido y Rumanía, cuenta también con las actuaciones de Cassandra Ciangherotti como Remedios Varo, Alexander Scheer como Max Ernst, Ryan Gage como Edward James y Luis Gerardo Méndez en papeles clave.
Más allá de la biografía, Leonora se convierte en un manifiesto sobre el poder sanador del arte y la posibilidad de rehacer la vida en libertad. En palabras de los críticos, se trata de “una obra de arte que se convirtió en película”, un testimonio visual de que la creatividad puede surgir incluso de las heridas más profundas.
Leonora se estrena este 4 de septiembre en Sala de Arte Cinépolis.
Cine
“La maestra Violet”: cine francés para reflexionar en familia
Como parte del 29 Tour de Cine Francés
Ciudad de México.- El próximo 11 de septiembre inicia el 29º Tour de Cine Francés, una de las citas más esperadas del calendario cultural en México, que este año trae siete películas inéditas a 76 ciudades del país. Entre ellas destaca La maestra Violet (Louise Violet), una conmovedora historia inspirada en hechos reales que invita a reflexionar sobre el valor de la educación y que se presenta como una opción ideal para disfrutar en familia.
La maestra Violet, una historia de coraje y esperanza
Dirigida por Éric Besnard y protagonizada por Alexandra Lamy, la cinta se sitúa en la Francia rural de 1889, cuando Louise Violet, una joven maestra parisina, es enviada a un pueblo para implementar la primera escuela gratuita y obligatoria. Su llegada despierta desconfianza en los habitantes y resistencia en el alcalde, pero también abre la puerta a nuevas oportunidades para los niños de la comunidad.
La película muestra con sensibilidad la lucha de una mujer que, en medio de obstáculos, defiende el derecho de todos los pequeños a recibir educación. Aunque ambientada en el siglo XIX, la trama toca fibras actuales: la importancia de los maestros, la necesidad de unir fuerzas entre comunidad y familia, y la certeza de que la educación es clave para el futuro de cualquier sociedad.
Cine accesible y cercano a la vida cotidiana
Para Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés, La maestra Violet es una de las películas que no se deben perder en esta edición, especialmente si se busca una opción para ver en familia, destacó en entrevista con Siete24.mx.
“Te recomiendo Los colores del tiempo, y si vas a ir con los más chiquitos vayan a ver La maestra Violeta. Es la historia de la primera escuela en Francia, cuando la educación se convirtió en un derecho y no en un privilegio”.
Llorente explicó además que el cine francés conecta con el público porque cuenta historias cercanas y humanas: “Son películas en las que uno puede decir: eso me pudo haber pasado a mí. Tienen la capacidad de encontrar lo extraordinario en lo ordinario”.
Las películas que no te debes perder
Los colores del tiempo es la cautivadora historia de una familia cuyo destino se entrelaza con el nacimiento del París moderno y del movimiento impresionista.
Mientras que Los lazos que nos unen es la historia e Sandra, una mujer que disfruta plenamente de su trabajo y de su independencia, se ve envuelta en una situación inesperada que la lleva a compartir la vida de su vecino y sus dos hijos. Poco a poco y contra todo pronóstico, Sandra se encariña con esta familia adoptiva formando una hermosa relación en la que todos deberán aprender a respetar los límites de los demás.
YA VISTE: Kit psicoemocional para el regreso a clases
El 29º Tour de Cine Francés se realizará del 11 de septiembre al 15 de octubre en más de 210 salas de cine de todo el país, incluyendo las cadenas Cinépolis y salas independientes. La muestra incluirá también películas de cineastas como François Ozon y Cédric Klapisch, así como el debut en la dirección del actor Daniel Auteuil.
Con casi tres décadas de historia, el Tour se ha consolidado como una institución en la agenda cultural mexicana, acercando a miles de familias a historias que entretienen, emocionan y dejan un mensaje. Este año, La maestra Violet promete ser la opción más entrañable para compartir con los hijos y reflexionar juntos sobre la importancia de la escuela, la familia y los valores.
Cine
“Cómo ganar millones antes que muera la abuela”, la película más emotiva para ver en el Día de los Abuelos
“La película más bonita del año” está en streaming
Ciudad de México. Este 28 de agosto se celebra en México el Día de los Abuelos, y una de las recomendaciones más emotivas para esta fecha es la película tailandesa Cómo ganar millones antes que muera la abuela, una historia que ha conquistado a las audiencias en todo el mundo con un mensaje profundo sobre la importancia de la familia y el amor entre un nieto y su abuela.
La cinta, dirigida por Pat Boonnitipat, ya está disponible en Netflix y Prime Video, lo que ha permitido que llegue a un público mucho más amplio, luego de que su estreno en cines, en salas de arte, con el título Cómo ser millonario antes de que muera la abuela, pasara prácticamente desapercibido.
Una historia que conecta con la familia
La trama sigue a “M”, un joven que deja su sueño de ser streamer de videojuegos para cuidar a su abuela enferma. Lo que empieza como un intento por ganarse su herencia se transforma en un viaje íntimo sobre el valor insustituible de los abuelos, los sacrificios y el amor familiar.
TE RECOMENDAMOS: ¿De qué trata Cómo ser millonario antes de que muera la abuela?
El director ha descrito su obra como un homenaje:
“Esta película es un tributo a las conexiones familiares que nos definen, y espero que inspire a las audiencias a valorar los momentos compartidos con sus seres queridos”.
Aplausos de la crítica y del público
Desde su estreno internacional, Cómo ganar millones antes que muera la abuela ha recibido reconocimiento unánime: mantiene un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes y fue elegida por Tailandia como su representante para los Premios Óscar 2025 en la categoría de Mejor Película Internacional.
En México, el crítico de cine Krystoff Raczynski la destacó como una de las cintas más conmovedoras del año, que “nos recuerda que las herencias más valiosas no son las propiedades sino las huellas que dejamos en los demás”.
Los usuarios en Google también la han calificado con 4.9 de 5 estrellas, compartiendo reseñas llenas de emociones:
- “En lo personal yo sí lloré de lo emotiva que me pareció, pues hace poco pasé por algo similar. Me gusta cómo aborda la soledad en adultos de la tercera edad” (Edith).
- “Extraordinaria película, me hizo recordar a mi familia, también a mi abuela… maneja un buen humor a pesar del gran peso dramático” (Aarón Romero).
- “Es un disfrute total. Un viaje por paisajes y costumbres tailandesas, además de tratar un tema muy real en las familias de forma tranquila y nada agresiva” (Gemma Laguna).
- “Me rompió el corazón de la forma más bonita… mientras la veía, no podía dejar de pensar en mi abuela que murió hace 8 años”.
- “Esta película me sacó sollozos… me hizo conectar con el sentido de la vida y de la muerte, el amar sin condiciones. Hermoso el mensaje entre un nieto y su abuela” (Viviana Bustamante).
¿Dónde puedo ver Cómo ser millonario antes de que muera la abuela?
Si en su estreno no tuviste la oportunidad de verla en cines, ahora puedes disfrutarla desde casa, la película está disponible en Netflix y Prime Video, justo a tiempo para reflexionar en este Día de los Abuelos sobre el amor, la memoria y el valor de la familia.
Más allá de las lágrimas, esta película nos recuerda una verdad sencilla y poderosa: nuestros abuelos son un tesoro irrepetible, y aprovechar el tiempo con ellos es el mayor regalo que podemos dar y recibir.
Cine
“Rabbuní” nació en Tierra Santa en medio de la guerra
Estrena el 21 de agosto en Cinemex
Ciudad de México.- Lo que inició como un registro audiovisual de un taller de oración en Magdala, Tierra Santa, terminó convertido en un testimonio espiritual de sobrevivencia que se verá en cines. El documental Rabbuní, producido por Marian Reynoso y dirigido por Ramiro Martínez, que ya se puede ver en cines, como parte del Festival Internacional de Cine Católico.
“Nadie está preparado para vivir una guerra. En medio del caos decidimos seguir grabando, y de algo tan adverso nació este proyecto que hoy queremos compartir con el público”, relató Ramiro Martínez en entrevista con Siete24.mx.
De un taller de oración a un documental histórico
El 7 de octubre de 2023, mientras un grupo de mujeres mexicanas participaba en un taller de contemplación en Magdala, por invitación del P. Juan Solana, estalló el conflicto armado entre Israel y Hamás. Con vuelos cancelados, aeropuertos cerrados y el estruendo de bombas en el cielo, las participantes tuvieron que decidir entre detenerse o continuar.
“Podíamos encerrarnos a llorar o seguir adelante en oración. Optamos por vivir cada día de frente, con serenidad, con la certeza de que Jesús es nuestra paz”, compartió Reynoso.
Para Martínez, la experiencia significó una conversión:
“Llegué como un cineasta y regresé transformado. Viví un antes y un después. Rabbuní es honesto, esperanzador, y muestra que aun en medio de la guerra se pueden encontrar momentos de luz”.
¿Qué significa Rabbuní?
El título hace referencia a la respuesta de María Magdalena al reconocer a Jesús resucitado: “Rabbuní”, que significa maestro en hebreo. Para su creadora, ese mensaje es el corazón de la película:
“Queremos que el público experimente lo mismo que aquellas mujeres en Magdala: saberse profundamente amadas por Dios, incluso en medio de la incertidumbre y el dolor”.
Para sus creadores, Rabbuní no es solo una película sobre la guerra en Medio Oriente, sino un llamado a reflexionar sobre las batallas personales:
“No se trata solo de la guerra en Israel, sino de las guerras de nuestros corazones. Todos vivimos conflictos, pero con fe podemos encontrar serenidad y esperanza”, expresó la productora.
Rabbuní estrena en cines
La película fue acogida por Gaby Jacoba, directora del Festival Internacional de Cine Católico, quien tras verla declaró: “No se lo enseñen a nadie más, esto es para el festival”.
“Es un documental orgánico, sin guion previo, nacido de la vida real. Verán no solo el impacto del conflicto, sino también la riqueza espiritual de Magdala y la fuerza de la oración compartida”, explicó Martínez.
La invitación es clara:
“Queremos que la gente salga del cine con una sonrisa, sabiendo que el amor de Dios es real y que su paz transforma incluso la mayor adversidad”.
