¿Cómo ver Ambulante en Casa?

Ciudad de México.- Sam Raimi regresa al cine de superhéroes de comics apara dirigir la secuela de Doctor Strange in the Multiverse Madness, de Marvel.

En enero de este año Scott Derrikson abandonó la película por diferencias creativas con Marvel, de inmediato surgieron los rumores que apuntaban a Sam Raimi, director de la trilogía de Spider-Man con Tobey Maguire.

El cineasta lo confirmó en una entrevista otorgada a ComingSon en la que compartió ser un gran fan Benedict Cumberbatch del personaje, al que dedicó un diálogo en Spider-Man 2 cuando en el periódico se discute el nombre del villano que finalmente se llamó Doctor Octopus.

“Cuando era niño me encantaba Doctor Strange, pero él siempre estaba detrás de Spider-Man y Batman. Y para mí, probablemente, estaba en el número cinco de grandes personajes de cómics. Era tan original… Cuando tuvimos esa escena en la que participan J. Jonah Jameson y Ted Hoffman en Spiderman 2, yo no tenía ni idea de que alguna vez estaría haciendo una película de Doctor Strange. Por eso, es muy divertido que esa frase estuviera casualmente en la película. Debo decir que me habría gustado saber entonces que iba a participar en el proyecto”.

Así lo expresó Sam Raimi en la entrevista.

Doctor Strange 2 es protagonizada por Benedict Cumberbatch en esta secuela sobre el hechicero con asombrosos poderes perteneciente a las historias de Marvel.

Antes de la salida de Derrickson, estaba previsto que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” llegara a los cines en mayo de 2021 y que comenzara su rodaje en mayo de 2020.

Ahora tiene fecha de estreno en noviembre de 2021. Debido a la cuarentena mundial por coronavirus estas fechas podrían cambiar.

npq