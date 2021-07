Con ‘Sound of Freedom’ Verástegui apoya lucha contra tráfico infantil

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

Ciudad de México.- La frontera entre México y Estado Unidos es lugar de tráfico infantil, como lo retrata el productor Eduardo Verástegui en su nueva película Sound of Freedom, basada en hechos reales.

Miles de niños son víctimas de la esclavitud moderna, la trata de personas, México es el proveedor número uno de menores para la explotación sexual y Estados Unidos el primer consumidor; por ello la película Sound of Freedom evidencia la realidad y pretende crear conciencia sobre este grave problema.

Así lo destacó el defensor de los derechos humanos Eduardo Verástegui, en una conferencia de prensa realizada en Washington D.C. en la que se comunicó que la empresa Goya Foods se compromete a donar dos millones de dólares para combatir este delito.

“Valoramos profundamente esta acción y esta conciencia social de Goya Foods. Confiamos en generar por medio de la película un movimiento global, donde cada persona que la vea quiera sumarse y jugar un papel importante en la lucha contra este mal”. Eduardo Verástegui

Además impulsarán el proyecto Goya Cares, al que también se sumó Ben Carson, reconocido político, escritor y científico.

Como parte de ese compromiso, la iniciativa global Goya Cares apoyará el lanzamiento de Sound of Freedom y trabajará directamente con organizaciones que combaten, rescatan, reúnen a las familias y rehabilitan a las víctimas, incluidas Freedom Foundation, The Eric Chase Foundation y The International Centre For Exploited and Missing Children.

Escena de “Sound of Freedom”

¿De qué trata Sound of Freedom?

Sonido de Libertad es la historia verídica de un hombre que arriesga todo para llevar un rayo de luz y esperanza a los rincones más ocultos de nuestro mundo, buscando salvar a niños encadenados en la oscuridad.

Sound of Freedom es dirigido por Alejandro Monteverde (“Bella”; “Little Boy”) y protagonizado por Jim Caviezel (“La Pasión de Cristo”, “El Conde de Montecristo”), con la actuación de Mira Sorvino (“Human Trafficking”, ganadora de un Óscar y tres Globos de Oro).

Eduardo Verástegui y Alejandro Monteverde

Datos escalofriantes sobre el tráfico sexual de menores

En México todos los días desaparecen casi 60 niños y niñas a manos de organizaciones criminales para destinarlos a la explotación sexual.

De la totalidad de víctimas de trata, uno de cada tres es un niño.

“El tráfico de personas es la forma de esclavitud moderna más grande de nuestro tiempo y está en aumento. Este no es un problema político, es un asunto humanitario. No podemos ignorar el sufrimiento y el trauma que experimentan estas personas y sus familias. Queremos eliminar este horrible acto de maldad llamando la atención sobre este importante problema y apoyando a las organizaciones y personas que arriesgan sus vidas todos los días para rescatar a las víctimas de la trata de personas”.

Así lo señaló Robert Unanue, Presidente y CEO de Goya Foods.

