‘Cry Macho’ ¿la despedida de Clint Eastwood?

Ciudad de México.- A sus 91 años, incansable, Clint Eastwood vuelve a montar un caballo en la película Cry Macho, que dirige y en la que también actúa, como suele hacerlo; pEro esta podría ser su última cinta como actor, por lo que verla es casi una obligación.

Producida además por Clint Eastwood, Cry Macho estrenó este 16 de septiembre en México y podríamos decir que también tiene un tema muy mexicano.

La historia sucede en 1979 y es una adaptación de la novela homónima de N. Richard Nash, que cuenta el viaje de una vieja estrella de rodeo que ayuda a un joven mexicano a entrar a Texas.

En esa década Eastwood solía interpretar papeles de vaquero y de policía, dos géneros de la pantalla que ayudó a definir y al mismo tiempo trabajaba más y más detrás de la cámara.

“Esta película llegó hace unos 40 años. Al Ruddy me preguntó si quería hacerla y le dije: ‘Soy demasiado joven para este papel, ¿por qué no lo dirijo yo y conseguimos a Robert Mitchum?’ Pero no se hizo y se quedó en el camino hasta hace unos dos años. La volvimos a sacar y pensé que era el momento adecuado para ello y que sería divertido hacerlo”.

CLINT EASTWOOD