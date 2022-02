Danny Ramírez el nuevo ‘latin boy’ de Hollywood

A sus 29 años, Danny Ramírez, de origen mexicano, es uno de los latinos con más proyección en Hollywood: Fue contratado por Marvel para la serie “The Falcon & The Winter Soldier”, protagonizará el regreso de “Top Gun” y participará en la secuela de “The Walking Dead”.

Pero Danny Ramírez dice que “no quiere ser famoso”.

“Ojalá pueda hacer todos los papeles que quiero y que la fama nunca llegue”.

Así lo afirmó el actor durante una entrevista con la agencia Efe por el lanzamiento de “No Exit”, un esperado thriller que adapta la novela homónima de Taylor Adams y que llega este viernes a la plataforma Disney+.

Es tan solo el primer estreno de la larga lista que Ramírez tiene prevista para 2022 y que, a su pesar, hará que su imagen resulte cada vez más familiar al público.

Luego llegarán “Top Gun: Maverick”, la esperada continuación del clásico ochentero en la que comparte pantalla con Tom Cruise, y “The Stars At Noon”, una cinta sobre la revolución nicaragüense.

Además, actuará para la televisión en “Tales Of The Walking Dead”, uno de los proyectos derivados de la exitosa serie de zombis.

Aun así, Danny Ramírez, criado en Miami, de origen mexicano y con apenas una década de experiencia en el mundo de la actuación, evita darse importancia.

“Durante la época del coronavirus he tenido el privilegio de tener comida y un techo. Lo especial es ser un actor y que te paguen por eso. No he tenido tiempo de parar a pensar más allá de que amo lo que hago”.

El actor está decidido a mantener su vida privada en un segundo plano desde que fichó por la franquicia más lucrativa del cine, Marvel, para formar parte del reparto de “The Falcon & The Winter Soldier”, serie en la que dio vida al personaje de Joaquín Torres.

Un papel tras el que los fanáticos del cine de superhéroes especulan con que Danny Ramírez podría ser el nuevo Falcon en los próximos proyectos de la saga.

Él, que insiste en que no puede hablar del futuro de Marvel, está centrado en la promoción de “No Exit” (“Sin salida”).

¿De qué va “Sin salida”?

Se trata de un thriller en el que una mujer, que viaja por una emergencia familiar, queda atrapada en la carretera por una tormenta de nieve y se ve obligada a buscar refugio con un grupo de extraños.

Allí, encuentra a una niña secuestrada en una camioneta y debe localizar al culpable en una lucha que amenaza su propia vida.

El actor encarna a Ash, quien desde el primer instante ayuda a la protagonista y parece dispuesto a encontrar un culpable.

No Exit se puede ver en Star+, de Disney +

