‘El llamado salvaje’ la nueva aventura de Harrison Ford

Ciudad de México.- Para escribir el guion de Dos veces tú, el joven director Salomón Askenazi se inspiró en su propia esposa y en la prima de su esposa, que son muy unidas.

Esto solo fue el punto de partida, ya que la historia despega de una anécdota que puede parecer trivial en un filme que por momentos es un drama y en otros un thriller con elementos sobrenaturales.

Platicamos con Salomón Askenazi y la actriz Anahí Dávila sobre el proceso de creación de esta cinta que pasó por varios títulos hasta quedar con el definitivo de Dos veces tú para su estreno este viernes 21 de febrero.

Salomón Askenazi y Anahí Dávila, director y actriz de “Dos veces tú”

Después de tres años y un afortunado recorrido en festivales, por fin llega a las salas de cine comerciales, fueron seis semanas de rodaje y 52 semanas de edición, algo inusual, Askenazi nos explicó porque.

“El material estaba tan increíble que quise editarlo de mil formas, para mí el guion se fue escribiendo en la edición y agarró una propuesta de estructura y narrativa diferente, que es lo que le da una magia a la película.

Nunca me he clavado con una fórmula para hacer una película , inició como entre comedia, drama, thriller, ya en la edición le metimos elementos de misterio y fantasía; al final quedó como una cosa que no se puede clasificar, pero pienso que por qué siempre tratamos de clasificarlas, meterlas en una caja”.

¿De qué va la anécdota?

“Daniela y Tania Cohen están en una boda y deciden cambiar de pareja, cambiar de esposo, de regreso a sus casas cada una con el esposo de la otra hay un accidente y queda solo una pareja dispareja, ocurre un duelo doble. Entonces la historia juega con el tiempo, con el espacio, y los personajes comienzan a cambiar y a redescubrirse.

Dos veces tú no nada más habla de la vida y la muerte, también de la química y la relación que se logra entre los sobrevivientes.

Dos veces tú es una propuesta diferente con rostros nuevos.

