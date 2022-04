Eugenio Derbez sorprendió a Omar Chaparro en premier

Ciudad de México.- Luego de compartir bromas en redes sociales, Eugenio Derbez sorprendió a su amigo Omar Chaparro al llegar a la premier de ¿Y cómo es él?, película que produce y en la que actúan Zuria Vega y Mauricio Ochmann.

Derbez produjo la comedia mexicana que llega por fin a los cines después de dos años, pues estaba programada para estrenarse en marzo de 2020.

Hace unos días el ganador del Premio SAG presentó en sus redes sociales el tráiler de la película para promover el estreno como respuesta a un video difundido por Omar y Mauricio , quejándose por la falta de promoción del productor.

Omar Chaparro:

“Estoy muy emocionado, viene el Derbez y nos sorprende, Mauricio y yo no teníamos idea, hicimos un video burlándonos y mira de esos detalles que solo Eugenio tiene. Estamos muy orgullosos de presentar esta película”.

Mauricio Ochmann:

“No lo esperábamos, está padrísimo, es productor de la película, su pincelada está en el proyecto. Finalmente después de cuatro años ¿Y cómo es él? ya está disponible para el público. Es una película muy entrañable, una comedia contenida, con temáticas reales”.

Cuando se filmó ¿Y cómo es él? Mauricio Ochmann todavía estaba casado con Aislinn Derbez.

Hace 10 días el actor subió al escenario del Teatro Dolby, junto con todo el elenco y equipo de la película CODA, para recibir el Óscar, y aunque él no se llevó la estatuilla a casa, sí se beneficia del estatus, y de ello habló con los medios a su paso por la alfombra roja.

“Te cambia la vida, pero hay que ser muy cuidadoso en las cosas que uno escoge, viene muchos trabajo, ya tengo casi todo el año lleno, cosa que por un lado me da mucho gusto y por el otro me angustia el no tener tiempo para mí o para la familia. Pero es un momento importante”.