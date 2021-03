Gala del Oscar no aceptará videollamadas por Zoom

Facebook Twitter WhatsApp LinkedIn Email

La industria de Hollywood hace un enorme esfuerzo para revivir las actividades presenciales y con ello la asistencia del público a los cines, por eso para la gala del Oscar la Academia requiere forzosamente la asistencia de los nominados, no aceptarán videollamadas con los ganadores por Zoom y deberán vestir de gala.

“Nuestro plan es que los Oscar de este año luzcan como una película, no una serie de televisión”.

Así se expresaron los productores del evento, Jesse Collins, Stacy Sher y Steven Soderbergh, en un comunicado. Contrataron al director galardonado con premios Emmy y Tony Glenn Weiss para dirigir la transmisión en vivo el 25 de abril.

Aunque se hará a una escala menor este año debido a la pandemia, los productores han dicho que están comprometidos a realizar un evento en la estación de tren Union Station en Los Ángeles para nominados, presentadores y un número limitado de invitados.

También habrá un componente en vivo desde el Teatro Dolby, casa de los Premios de la Academia desde 2001.

Pero a diferencia de los Globos de Oro, que combinó elementos en vivo con Zoom desde ciudades en ambas costas de Estados Unidos, los Oscar no tendrán un elemento virtual para los nominados que no puedan o no se sientan cómodos para asistir.

Los productores de la gala del Oscar dijeron que planean tratar el evento como un set cine, con seguridad contra COVID en el lugar y protocolos de pruebas del virus.

Y sí, esperan que los asistentes vistan de gala.

“Aspiramos una fusión de Inspiracional y Aspiracional, que en otras palabras quiere decir que formal es completamente genial, pero casual no”.

La gala del Oscar se transmitirá en vivo por ABC el 25 de abril.

