Globos de Oro en la incertidumbre, inicia temporada de premios

Los Ángeles.- La temporada de premios en Hollywood arranca este miércoles con el anuncio de las películas y series de televisión nominadas a los Globos de Oro en una de sus ediciones más abiertas e impredecibles por la pandemia del coronavirus.

“Borat 2”, “Nomadland”, “Gambito de Dama”, “Ozark” y “The Crown” son algunas de las producciones que suenan como favoritas para la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), un grupo de unos 90 periodistas que, acostumbrados a viajes, premieres, y entrevistas, deberán escoger lo mejor del año desde el sofá de su casa.

Precisamente, la ausencia de toda la maquinaria promocional de un Hollywood que aún busca habituarse a las nuevas condiciones, es lo que hará que estos galardones sean completamente diferentes a otras ediciones.

También se ha alterado el calendario (normalmente los nominados se anuncian a principios de diciembre), la gala del 28 de febrero (en un formato completamente virtual) y, por supuesto, las películas a votar (con los cines cerrados e infinidad de estrenos suspendidos).

Con estos condicionantes, las plataformas de streaming como Netflix, Amazon y HBO se frotan las manos esperando un buen puñado de nominaciones que despejaría su camino hasta el ansiado Óscar, que no llegará hasta abril.

Las películas favoritas a los Globos de Oro

Las predicciones apuntan a una favorita: “Nomadland”, una de las películas más aclamadas del año que, a pesar de que aún no se ha estrenado comercialmente, ha inundado de halagos las críticas de quienes ya la han visto.

Su protagonista, Frances McDormand, también es una apuesta segura en el apartado de interpretación.

Contra “Nomadland” podrían competir “The Trial of the Chicago 7”, la cinta con más contenido político del año, “One Night in Miami”, “News of the World” y “The Father”, drama que se ha ganado los aplausos del público europeo gracias a la actuación de Anthony Hopkins.

También la casi teatral “Ma Rainey’s Black Bottom” podría repartir menciones a sus protagonistas: Viola Davis y Chadwick Boseman (en este caso póstuma); mientras que algunos advierten de la ausencia de “Mank”, el homenaje de David Fincher a “Citizen Cake”.

En el apartado de comedia o musical parece clara la nominación -y posterior premio-, para Sacha Baron Cohen, Maria Bakalova y su irreverente “Borat Subsequent Moviefilm”.

El regreso, más de una década después, de un personaje tan querido dispuesto a parodiar a Estados Unidos de la era Trump apenas encontrará competencia en “Palm Springs”, “The Prom”, “Hamilton” y “On the Rocks”.

Por su parte, los estudios de Pixar no tienen duda de que “Soul” habrá conquistado los corazones de los votantes en la categoría de animación.

Las series favoritas a los Globos de Oro

Los Globos de Oro también seleccionan lo mejor de la temporada televisiva y pocos cuestionan que “Gambito de Dama” se llevará todas las nominaciones a las que aspira tras despertar furor internacional desde su estreno en Netflix.

Anya Taylor-Joy (con nacionalidades argentina, estadounidense y británica) espera otra mención por su papel en un formato que ha trascendido al inspirar un renovado interés en el juego del ajedrez de una manera poco habitual en la era de consumo rápido televisivo.

Entre los dramas “Ozark” y “The Crown” se repartirán las candidaturas, aunque tendrán que reñir contra Disney y su gran apuesta: “The Mandalorian”, que tras su paso discreto por los Emmy ha crecido aún más en su segunda temporada. EFE

