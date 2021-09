González Iñárritu finalizó el rodaje de ‘Bardo’ en México

El actor y director Diego Luna dijo que trata de no pensar en críticas y polémicas, así respondió al revuelo suscitado por la publicación de un reportaje en el que se denunciaban presuntas irregularidades de la asociación civil Ambulante en la recepción de fondos públicos.

Junto con Gael García Bernal, Diego Luna es socio fundador de la gira de documentales Ambulante, que ha extendido sus proyectos en los últimos años.

“Trato de no pensar en eso. Yo más bien lo que agradezco es la cantidad de tiempo que llevo trabajando, haciendo lo que me gusta, llegando a ciertos públicos, conquistando espacios y acompañando a otras voces. No tengo nada que decir realmente al respecto”.