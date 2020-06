‘Hecho en casa’, cortos de cuarentena en Netflix

Directores y actores como Pablo Larraín, Paolo Sorrentino, Kristen Stewart o Maggie Gyllenhaal participaron en la antología “Hecho en casa”.

Se trata de una colección de cortometrajes que rodaron durante la cuarentena y que Netflix estrenará en todo el mundo el próximo 30 de junio.

Se trata de historias “personales y conmovedoras” que capturan la experiencia de la vida en cuarentena de cada uno de los cineastas, confinados en distintos lugares alrededor del mundo como consecuencia de la pandemia de la COVID-19.

Rodados usando tan solo el equipo disponible en sus casas, las historias van desde diarios íntimos del día a día hasta cuentos cortos de ficción de múltiples géneros.

Los cineastas colocan una lupa sobre cómo el encierro ha afectado a los diferentes países y vidas en todo el mundo.

En Hecho en casa participan:

Ladj Ly (“Les Misérables”), desde Francia; Paolo Sorrentino (“La grande bellezza”) desde Roma; Rachel Morrison (“Black Panther”) desde Los Ángeles; Pablo Larraín (“El Club”) desde Chile.

Rungano Nyoni (“Kuuntele: I am not a witch”) desde Lisboa; Natalia Beristáin (“No quiero dormir sola”) desde Ciudad de México.

También a Sebastian Schipper (“Victoria”) desde Berlín; Naomi Kawase (“Una pastelería en Tokio”) desde Japón.

David Mackenzie (“Hell or High Water”) desde Glasgow (Escocia); Maggie Gyllenhaal (“The Kindergarten Teacher”) en Vermont (EU).

Nadine Labaki & Khaled Mouzanar (“Caramel”) en Beirut.

Antonio Campos (“The Devil All The Time”) en Nueva York; Johnny Ma (“Old Stone”) en México; Kristen Stewart (“Sils Maria -Clouds of Sils Maria-“) en Los Ángeles.

Gurinder Chadha (“Bend It Like Beckham”) en Londres; Sebastián Lelio (“Gloria”) en Chile y Ana Lily Amirpour (“A Girl Walks Home Alone at Night”) desde Los Angeles.

Producida por The Apartment Pictures, del grupo Fremantle, y Fabula, “Hecho en casa” se presenta como “una celebración de la artesanía de la cinematografía y el poder de la creatividad ante una pandemia mundial”.

“Este proyecto Hecho en casa es una bonita forma de enviar un fuerte mensaje de unidad y resistencia a través de la comunidad creativa internacional”, subrayó Lorenzo Mieli, CEO de The Apartment.

“Es bastante democrático. No se trata de recursos, sino del oficio de hacer cine”, añade Juan de Dios Larraín, CEO de Fabula.

Para el director Pablo Larraín fue “una oportunidad extraordinaria de seguir trabajando (…) en días tan confusos y únicos”. (Agencias)

